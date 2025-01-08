Фура придавила авто с полицейскими на трассе под Кызылордой – жуткое видео

В Сети появилось видео с места ДТП, произошедшего 7 января на трассе Самара-Шымкент недалеко от Кызылорды, передает ИА «NewTimes.kz» .

Кадр из видео

Два сотрудника патрульной полиции ДП Кызылординской области находились в закрепленном за ними служебном автомобиле и оформляли дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

В этот момент грузовой автомобиль Man, потеряв управление, столкнулся с передней частью эвакуатора «Газель», который двигался навстречу.

Затем прицеп грузовика перевернулся и упал на служебный автомобиль, задевая также автомобиль Lexus.

В результате аварии травмы получили оба сотрудника полиции, а также водитель и пассажир Lexus. Все пострадавшие были госпитализированы в областную больницу.