18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
527.23
544.05
5.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.01.2025, 11:37

Энергетикам в Казахстане будут ежегодно увеличивать зарплату на 15%

Новости Казахстана 0 695

На заседании правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о том, как планируют популяризировать профессию энергетика,  передает inbusiness.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

По его словам, разработан план на 2025 год по повышению роли и престижа рабочих профессий.

"С 2025 года на энергопроизводящих предприятиях ежегодное увеличение на 15% заработной платы производственного персонала. Планируется празднование профессиональных праздников День работников нефтяной и газовой промышленности, День энергетика, День работника атомной отрасли, День буровика", - сказал министр.

Кроме того, по его словам, планируется активизация работы отраслевых профсоюзов, актуализация Отраслевых соглашений по вопросам повышения квалификации работников, улучшения условий труда, обеспечения достойной оплаты труда.

"Также планируем проведение конкурсов профессионального мастерства "Үздік маман", национальном чемпионате World Skills KMG, также участие в республиканском конкурсе "Еңбек жолы", - продолжил Саткалиев.

Предусмотрено и создание имиджевых и информационных роликов, видеоинтервью, видеороликов с представителями рабочих профессий, проведение открытых дверей и реализация профориентационных программ для молодежи, направленные на популяризацию технических специальностей.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...