Энергетикам в Казахстане будут ежегодно увеличивать зарплату на 15%

На заседании правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о том, как планируют популяризировать профессию энергетика, передает inbusiness.kz .

Фото: gov.kz

По его словам, разработан план на 2025 год по повышению роли и престижа рабочих профессий.

"С 2025 года на энергопроизводящих предприятиях ежегодное увеличение на 15% заработной платы производственного персонала. Планируется празднование профессиональных праздников День работников нефтяной и газовой промышленности, День энергетика, День работника атомной отрасли, День буровика", - сказал министр.

Кроме того, по его словам, планируется активизация работы отраслевых профсоюзов, актуализация Отраслевых соглашений по вопросам повышения квалификации работников, улучшения условий труда, обеспечения достойной оплаты труда.

"Также планируем проведение конкурсов профессионального мастерства "Үздік маман", национальном чемпионате World Skills KMG, также участие в республиканском конкурсе "Еңбек жолы", - продолжил Саткалиев.

Предусмотрено и создание имиджевых и информационных роликов, видеоинтервью, видеороликов с представителями рабочих профессий, проведение открытых дверей и реализация профориентационных программ для молодежи, направленные на популяризацию технических специальностей.