Остановили в 2024-м, а штраф пришел в 2025-м: по какому МРП придется оплачивать

Читатель обратился на редакционный WhatsApp-номер +7-777-001-4499 с просьбой разобраться в интересном случае на дороге, передает Tengri Auto.
"Меня оштрафовали за правонарушение, совершенное мной 31.12.2024 года, с учетом МРП 2025 года вопреки Конституции Казахстана. Еще объясняют это тем, что имеют право штрафовать по новому МРП правонарушения двухмесячной давности", – сообщил читатель.
Как нам сообщили в Департаменте полиции, это произошло из-за того, что официальный штраф пришел по факту уже в 2025 году.
"Предписание о необходимости уплаты штрафа признается надлежащим образом доставленным в случаях направления текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, указанный собственником транспортного средства на веб-портале электронного правительства и (или) информационном сервисе уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов", – сообщили в департаменте.
Иными словами, если вас остановили в 2024 году, но фактически уведомление о штрафе пришло 1-го числа 2025 года, то сумма штрафа будет соответствовать МРП 2025 года.
Напомним, согласно части 1 статьи 811 КоАП, физические и юридические лица вправе оплатить штраф в размере 50 процентов от указанной суммы штрафа в течение 7 суток с момента надлежащего уведомления или доставления предписания о необходимости уплаты штрафа.
В прошлом году в Костанайской области внедрили скрытые патрули для повышения безопасности на дорогах. По данным Департамента полиции Костаная, автомобили без опознавательных знаков выявили более 4000 нарушений ПДД в регионе, где в прошлом году произошло 1232 аварии с 83 погибшими.
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