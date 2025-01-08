Новые ипотечные программы появятся в Казахстане

"Поручаю министерствам промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов совместно с предприятиями, акиматами и Отбасы банком проработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров", – заявил премьер.

Бектенов сообщил, что Казахстану нужны тысячи квалифицированных рабочих.

"Каждый год появляются новые специальности. Поэтому для прогнозирования будущих навыков и компетенций всем акиматам необходимо сформировать региональные атласы профессий. Пока только 9 регионов имеют такие документы. Для осознанного выбора молодежью рабочих профессий необходимо реализовать новые подходы в профориентационной работе", – подчеркнул премьер.