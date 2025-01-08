Как изменятся пенсии и пособия в 2025 году, рассказала заместитель премьера

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова рассказала, как изменились пенсии и пособия в 2025 году в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как сообщила вице-премьер, в этом году на социальные выплаты, включая пенсии и пособия, дополнительно выделят 700 миллиардов тенге.

"Все виды социальных выплат повышаются на уровне инфляции на 6,5 процента, солидарные пенсии будут повышаться на 2 процента, плюсом будет 8,5 процента. Дополнительная социальная поддержка у нас, адресная социальная помощь местными исполнительными органами продолжается, жилищная помощь будет продолжаться", - заявила Дуйсенова.

Кроме того, по словам вице-премьера, в 2025 году вырастут размеры выплат для участников государственных программ занятости.