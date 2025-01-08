В Уральске водители автобусов объявили забастовку

С утра 8 января водители маршрутных автобусов ТОО "Алый парус" в Уральске не вышли на линию из-за проблем на предприятии. Они объявили забастовку, требуя от начальства решения многочисленных проблем. По словам работников, они не могут обратиться в больницы, так как отчислений по медицинской страховке не было почти полгода. Также им отказывают в выдаче кредитов из-за отсутствия отчислений в пенсионный фонд, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал " Мой город ".

Фото: Медет Медресов / mgorod.kz

На линию не вышли водители маршрутных автобусов № 3, № 35, № 14, № 3К, № 51. Таким образом люди пытаются достучаться до руководства автопарка, которое, по их словам, долгое время только обещает решить проблемы, но ничего не меняется.

"В течение шести месяцев у нас отсутствуют социальные и медицинские отчисления. Ребята болеют, вызывают скорую, но их не принимают и не лечат без ОСМС. Не делают отчислений на пенсионку. Зарплату выплачивают, но опять с задержкой. В других компаниях получают до 10-го числа, а мы после 20-го. Иногда выплачивают не сразу – по 70 процентов или 50 процентов дают. Нам говорят: "Поймите ситуацию" и "Не перечисляют с акимата". Прошло полгода, как это понять? У всех есть кредиты, семьи, потребности: оплачивать квартиру, одеваться, покупать продукты. На Новый год некоторые компании своим сотрудникам дают подарки и авансы, а у нас такого нет", – сказал механик ТОО "Алый парус" Нуржан Тулеов.

По словам водителей, проблемы в компании возникают и с выплатой отпускных.

"Те, кто вышли в отпуск в марте прошлого года, до сих пор их не получили. Говорили, что отпускные будут выдавать по двум работникам, вот двум дали, и все на этом. У нас до этого проходили собрания, но нам просто давали обещания и ничего больше", – говорит водитель маршрутного автобуса № 3 Нурбек Таженов.

По данным портала, руководитель предприятия от комментариев отказался. На месте забастовки заместитель акима Уральска Азамат Халелов разъяснил ситуацию.

"Автопарк обслуживает порядка семи городских маршрутов. Все маршруты являются социально-значимыми, обслуживают пригород: Птицефабрику, Круглоозерное, Мичурино. Эти маршруты субсидируются государством. Будем решать проблемы, все упирается в один факт - компания не получает всех субсидий от государства, которые должны получать. Всем шести перевозчикам в год выплачиваем 2-5 миллиардов тенге. Доля субсидий ТОО "Алый парус" - 400 миллионов тенге в год. Ежемесячно 38-40 миллионов тенге. На сегодняшний день государство охватывает 70 процентов субсидий от должного объема. Ежегодно поднимает объемы субсидий, думаю, эта проблема отрегулируется", - заявил Азамат Халелов.

Также он отметил, что не выход водителя на линию - является основанием для штрафа, но учитывая социальный характер вопроса, такие меры в отношении бастующих приниматься не будут.

"Сейчас договорились, что водители автобусов садятся в автобусы и выезжают на линии. Из-за срыва некоторые граждане не добрались до работы или опоздали, поэтому мы от руководства города приносим извинения. Задолженность по отчислениям у компании составляет примерно 60 миллионов тенге. Все маршруты города являются убыточными", - заключил замакима.

Ранее сотрудники Южно-Жезказганского рудника и рудника Жыланды, входящих в состав ПО "Жезказганцветмет", устроили забастовку. Работники третьей смены отказались спускаться под землю и заявили о необходимости повышения зарплаты и улучшения условий труда.