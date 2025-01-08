«Зайди ко мне»: министр обороны оконфузился в Правительстве

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай для доклада в кабмине лично приехал в Астану - он рассказал, что делается в его регионе в рамках Года рабочих профессий.

Но привлек внимание не его доклад, а то, как в эфир ворвался министр обороны - Руслан Жаксылыков. Он на заседании Правительства участвовал в онлайн-режиме.

В какой-то момент он набрал одного из подчиненных и отдал следующий приказ:

«Зайди ко мне... И стаканчик теплой воды захвати».

На что немедленно отреагировал премьер-министр Олжас Бектенов. Он попросил министра обороны отключить микрофон.