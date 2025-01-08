«Зайди ко мне»: министр обороны оконфузился в Правительстве

Сегодня на заседании кабмина «проявил» себя министр обороны Руслан Жаксылыков: он забыл выключить микрофон в Zoom и в итоге сказал «лишнее», передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай для доклада в кабмине лично приехал в Астану - он рассказал, что делается в его регионе в рамках Года рабочих профессий.
Но привлек внимание не его доклад, а то, как в эфир ворвался министр обороны - Руслан Жаксылыков. Он на заседании Правительства участвовал в онлайн-режиме.
В какой-то момент он набрал одного из подчиненных и отдал следующий приказ:
«Зайди ко мне... И стаканчик теплой воды захвати».
На что немедленно отреагировал премьер-министр Олжас Бектенов. Он попросил министра обороны отключить микрофон.
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