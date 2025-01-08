Контроль мобильных переводов в Казахстане: Тамару Дуйсенову спросили о штрафах

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Соответствующий вопрос премьеру задали сегодня на пресс-конференции после заседания правительства. В частности, журналист спросила о введении штрафов за незаконную предпринимательской деятельность без регистрации – если будет принята норма о контроле мобильных переводов свыше 255 тысяч тенге.

"Данная норма еще не утверждена окончательно. Сейчас ее рассматривают специалисты нашей сферы, работают соответствующие государственные органы. Мы собираемся высказать свое мнение по этому вопросу Министерству финансов. Нужно немного подождать, пока работает наша рабочая группа. По данному вопросу работает консультативная группа специалистов, чтобы выработать единую позицию. Предварительно пока не могу сказать, какой будет эта позиция, но этот вопрос на стадии обсуждения", – ответила Тамара Дуйсенова.

Ранее в Комитете госдоходов Министерства финансов сообщили, что мобильные переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль в Казахстане. При этом в комитете отметили, что критерии для проверки могут быть изменены. Поправка находится на согласовании в Нацбанке.

"Рассматриваются следующие изменения: "Получение одним физлицом на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных месяцев переводов, общая сумма которых превышает 3 МЗП (в сумме 255 тысяч тенге в 2024 году)", – сообщили ранее в Комитете госдоходов.

На сегодняшний день банки обязаны передавать данные налоговикам о казахстанцах, которые получают более 100 переводов от разных лиц на протяжении трех месяцев подряд. По действующим правилам это основание предполагать, что гражданин занимается незаконной предпринимательской деятельностью, получая плату за товар или услугу.