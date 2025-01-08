Бетономешалка наехала на Infiniti и Tank в Астане

В Астане водитель бетономешалки не справился с управлением и наехал на два легковых авто, после чего машина перевернулась. Очевидцы сняли инцидент на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Видео упавшей на бок бетономешалки появилось в Сети.
В полиции корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что пострадавших в результате ДТП нет.
"8 января текущего года на проспекте Акжол произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Shacman. 44-летний водитель не справился с управлением, в результате чего наехал на автомобили Infiniti и Tank, после чего столкнулся с опорой уличного освещения и опрокинулся на левый бок. В результате происшествия пострадавших нет", – проинформировали в пресс-службе департамента.
По данному факту проводится проверка. В полиции напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.
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