Бетономешалка наехала на Infiniti и Tank в Астане

Видео упавшей на бок бетономешалки появилось в Сети.

В полиции корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что пострадавших в результате ДТП нет.

"8 января текущего года на проспекте Акжол произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Shacman. 44-летний водитель не справился с управлением, в результате чего наехал на автомобили Infiniti и Tank, после чего столкнулся с опорой уличного освещения и опрокинулся на левый бок. В результате происшествия пострадавших нет", – проинформировали в пресс-службе департамента.