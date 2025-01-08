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08.01.2025, 14:45

На штрафы и аресты счетов жалуются казахстанцы

Новости Казахстана 0 1 121

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на пресс-конференции в Правительстве ответила на жалобы казахстанцев о непропорциональности размера штрафов доходам, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Фото: ИА «NewTimes.kz»
Фото: ИА «NewTimes.kz»

Журналисты отметили, что люди сейчас жалуются на то, что в стране повышается количество штрафов и в то же время растет число фактов ареста счетов из-за несвоевременной уплаты налогов.

«Если вы посмотрите на бюджет – местный и республиканский, то увидите, что более 50% средств идут на социальную помощь и поддержку населения. То есть мы можем сказать, что власти выполняют полностью свои соц. обязательства», - отметила Тамара Дуйсенова

При этом она добавила, что уплата налогов – это обязанность каждого работающего гражданина согласно Налогового кодекса.

«Но если есть объективные причины, из-за которых он не может оплатить налоги, то думаю, налоговые органы дадут более компетентный ответ. Должны каждый работать с налоговым инспектором. По штрафам – чтобы не платить штрафы, нужно не нарушать законы. Если вы не будете нарушать законы, то никто вам не выставит штраф», - считает вице-премьер-министра.

В целом, по ее словам, неправильно ставить вопрос о непропорциональности штрафов.

«Я остаюсь при своем мнении – вопрос не в том, справедливые ли они или нет, много их или мало, а в том, что не нужно нарушать законы. Тогда ни для кого не будут страшны размеры штрафов. В этом случае не будет вопросов, пропорциональны они доходам населения или нет, вопрос должен быть в том – что нельзя нарушать законы. Наша ведь цель не в том, чтобы штрафовать, а в том, чтобы мотивировать людей соблюдать законы. Законопослушных граждан ведь не штрафуют. Считаю неправильным ставить вопрос так – пропорциональны они или нет нашим доходам. Но если говорить о налогах, то да, они должны быть пропорциональными доходам. Мы же не можем, например, 90% доходов отдавать в виде налогов?» - отметила она вопрос на вопрос.

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