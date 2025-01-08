На штрафы и аресты счетов жалуются казахстанцы

Журналисты отметили, что люди сейчас жалуются на то, что в стране повышается количество штрафов и в то же время растет число фактов ареста счетов из-за несвоевременной уплаты налогов.

«Если вы посмотрите на бюджет – местный и республиканский, то увидите, что более 50% средств идут на социальную помощь и поддержку населения. То есть мы можем сказать, что власти выполняют полностью свои соц. обязательства», - отметила Тамара Дуйсенова

При этом она добавила, что уплата налогов – это обязанность каждого работающего гражданина согласно Налогового кодекса.

«Но если есть объективные причины, из-за которых он не может оплатить налоги, то думаю, налоговые органы дадут более компетентный ответ. Должны каждый работать с налоговым инспектором. По штрафам – чтобы не платить штрафы, нужно не нарушать законы. Если вы не будете нарушать законы, то никто вам не выставит штраф», - считает вице-премьер-министра.

В целом, по ее словам, неправильно ставить вопрос о непропорциональности штрафов.