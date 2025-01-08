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08.01.2025, 15:13

Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 355

В 2024 году рейтинги популярных имен для новорожденных детей в Казахстане претерпели значительные изменения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Популярные имена для мальчиков

Среди имен для мальчиков, по данным Бюро национальной статистики, лидерство захватило имя Мұхаммед, которое сместило с первой позиции Алихана, неизменно возглавлявшего рейтинг с 2014 года. Имя Нұрислам, ранее входившее в топ-10, в 2024 году выбыло из списка.

В топ-10 имен для мальчиков в 2024 году попали:

  • Мұхаммед (3633 человека);
  • Айсұлтан (2862);
  • Алихан (2719);
  • Мухаммад (2712);
  • Омар (2484);
  • Алдияр (2295);
  • Амир (2266);
  • Алан (2259);
  • Али (1912);
  • Хамза (1857).

Популярные имена для девочек

У девочек в топ-10 впервые вошло имя Мариям, которое вытеснило имя Амина. Первое место в списке осталось за именем Айлин.

В топ-10 имен для девочек в 2024 году вошли:

  • Айлин (5578 человек);
  • Медина (5417);
  • Асылым (5020);
  • Айша (4493);
  • Томирис (3369);
  • Аяла (2986);
  • Айым (2875);
  • Мариям (2794);
  • Раяна (2782);
  • Сафия (2775).

По последним данным Бюро нацстатистики, 1 декабря в Казахстане проживали 20 265 320 человек. По сравнению с началом 2024 года казахстанцев стало больше на 231 478 человек. Естественный прирост составил 217 133 человека, сальдо миграции – 14 345 человек.

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