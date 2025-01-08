Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане

В 2024 году рейтинги популярных имен для новорожденных детей в Казахстане претерпели значительные изменения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Среди имен для мальчиков, по данным Бюро национальной статистики, лидерство захватило имя Мұхаммед, которое сместило с первой позиции Алихана, неизменно возглавлявшего рейтинг с 2014 года. Имя Нұрислам, ранее входившее в топ-10, в 2024 году выбыло из списка.
В топ-10 имен для мальчиков в 2024 году попали:
У девочек в топ-10 впервые вошло имя Мариям, которое вытеснило имя Амина. Первое место в списке осталось за именем Айлин.
В топ-10 имен для девочек в 2024 году вошли:
По последним данным Бюро нацстатистики, 1 декабря в Казахстане проживали 20 265 320 человек. По сравнению с началом 2024 года казахстанцев стало больше на 231 478 человек. Естественный прирост составил 217 133 человека, сальдо миграции – 14 345 человек.
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