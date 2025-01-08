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08.01.2025, 16:32

Декретные выплаты в 2025 году - что нужно знать работающим родителям

Новости Казахстана 0 569

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова разъяснила процедуру выплат работающим декретницам. Соответствующий вопрос прозвучал сегодня на пресс-конференции в правительстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Ситуация такова, что у нас декретницам, точнее детям, выплаты идут до полутора лет. Это отлично. Однако казахстанские декретницы жалуются, что если они подрабатывают и на их счета поступают деньги, то прекращаются выплаты от государства. Отсюда вопрос: выплаты государство ведет ведь ребенку, почему они прекращаются, если мама решила подработать?" - спросила журналист.

Как ответила министр, процедура выплат регулируется действующим законодательством.

"Если родитель (мама или папа) сидит дома по уходу за ребенком и не получает прежние доходы, тогда родителю возмещается 40 процентов ее (его) заработной платы. Если родитель вышел на работу и начинает получать зарплату, в этом случае, согласно законодательству, связанные с потерей дохода выплаты приостанавливаются. Но при этом у нас есть другие детские пособия (...) Если это многодетная семья, то выплаты не приостанавливаются", - пояснила Дуйсенова.

Заместитель премьер-министра также заверила, что работающие родители могут рассчитывать на другие меры господдержки.

"Во-первых, если родители остаются малообеспеченной семьей, им все, что положено, государство выплачивает. Мы также поощряем работающих родителей поддержкой из других источников: из местного бюджета и даже из республиканского, по другим видам пособий, которые дополнительно они получают, даже если они не потеряли свой доход. Вы не исходите из того, что вот это пособие приостановилось и господдержка приостановилась. Нет. Они идут по другим программам", - добавила Тамара Дуйсенова.

Ранее заместитель премьер-министра рассказала, как изменились пенсии и пособия в 2025 году в Казахстане. По словам Тамары Дуйсеновой, в этом году на социальные выплаты, включая пенсии и пособия, дополнительно выделят 700 миллиардов тенге.

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