Адвокат Жанна Уразбахова рассказала новые подробности по делу об убийстве Салтанат Нукеновой

Адвокат Жанна Уразбахова, которая по делу Куандыка Бишимбаева представляла семью Нукеновых, раскрыла новые подробности, опубликовав несколько Stories в Instagram, передает NUR.KZ.

Фото: instagram.com/advokatzhanna

Адвокат Жанна Уразбахова рассказала в соцсети историю с таксистом, который, предположительно, имеет отношение к ночи, когда произошло убийство Салтанат Нукеновой.

Встреча адвоката с таксистом случилась, по ее словам, в июле этого года, когда Уразбахова ездила в Астану в Верховный суд.

По словам таксиста, который беседовал с Жанной Уразбаховой, в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года таксист получил вызов в гастробар. По приезду он понял, что вызов был от девушки, которая находилась на улице с мужчиной.

"Он подъехал. Девушка пыталась сесть в такси, но мужчина, стоявший рядом, держал ее за локоть и не позволял сесть в машину. Она не могла вырваться. Таксист понял, что между ними конфликт и хотел вмешаться.

Однако в этот момент пассажирскую дверь открыл мужчина, начал грубо материться и заявил, что это его жена и она никуда не поедет. Он кричал: "Это мой ресторан! Ты знаешь, кто я?". Таксист не выдержал и хотел выйти из машины, но вмешался охранник гастробара. Он попросил водителя уехать, объяснив, что мужчина является их шефом и не стоит устраивать разборки", - написала Жанна Уразбахова.

После этого таксист, по словам Уразбаховой, уехал, но сообщил о буйном пассажире в общий чат коллег.

"Утром, около 7-8 часов, он снова получил вызов из гастробара. Приехал. Но, прождав 15 минут, уехал, так как никто не вышел. По камерам видеонаблюдения мы знаем, что происходило внутри в это время.

Поэтому все кто писал, что Салтанат могла уйти, но сама осталась. Знайте, что это не так. Она хотела уехать, но уже не смогла. Шансов куда-то сбежать не было", - отметила Уразбахова.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января прошлого года стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

13 мая Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор по громкому делу об убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

При этом Бахытжана Байжанова признали виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК ("Укрывательство"). Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.