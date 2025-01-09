Предельную оптовую цену сжиженного нефтяного газа на первое полугодие утвердили в Казахстане

«Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж на период с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года в размере Т45 158 за тонну без учета налога на добавленную стоимость», - говорится в приказе министерства энергетики.