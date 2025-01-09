Двое решивших “подработать“ студентов теперь должны по 9 миллионов тенге

Верховный суд Казахстана сообщает о практике взыскания миллионов тенге с дропперов - так называют пособников мошенников, через счета и карточки которых злоумышленники перегоняют незаконно полученные деньги, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

По информации Telegram-канала Верховного суда, в случае, если мошенников не удалось установить, потерпевшие просят взыскать деньги с дропперов, и суды, как показывает практика, принимают их сторону.

К примеру, Карабалыкский районный суд Костанайской области рассмотрел два иска о взыскании необоснованного обогащения к двум 19-летним студентам, решивших "подработать" дропперами. С каждого из них истец просила взыскать более 9 миллионов тенге.

"Один из ответчиков отрицал неосновательное обогащение, так как полученные деньги перевел на указанные мошенником счета. Второй отметил, что о банковских операциях по его счетам не знал, поступившие деньги другим не переводил, счет в банке не открывал. Тем временем выяснилось, что мобильное приложение банка зарегистрировано его биометрической верификацией с вводом отправленных на его номер кодов безопасности", - сообщили в Telegram-канале Верховного суда.

Истец со студентами знакома не была, сделок с ними не заключала, обязательств перед ними не имела и не занималась благотворительностью. Суд пришел к выводу, что в действиях ответчиков имело место неосновательное обогащение за счет истца, удовлетворив оба иска. Решения в законную силу не вступили.

Аналогичное решение принял суд в Кызылорде, взыскав с дроппера 2 миллиона тенге.