Убегают от налогов? В КГД прокомментировали “гражданство“ самолетов Air Astana

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Стало известно, что самолеты авиакомпании Air Astana зарегистрированы за пределами Казахстана, в частности в Ирландии. Эта информация вызвала резонанс, в том числе среди депутатов Мажилиса, которые выразили обеспокоенность возможными налоговыми рисками и ущербом национальным интересам.

Почему самолеты зарегистрированы в Ирландии

Мы отправили запрос в КГД, чтобы узнать, является ли регистрация воздушных судов авиакомпании в Ирландии или других юрисдикциях попыткой избежать уплаты налогов в Казахстане. По данным ведомства, регистрация воздушных судов в Ирландии или других странах не противоречит законодательству Казахстана.

Комитет отметил, что Air Astana является крупным налогоплательщиком и входит в перечень компаний, подлежащих мониторингу. Согласно Налоговому кодексу Казахстана, компания обязана своевременно исполнять свои налоговые обязательства в полном объеме, независимо от места регистрации воздушных судов.

"Регистрация воздушных судов в Ирландии и других странах не освобождает АО от обязательства по исчислению и уплате налогов в соответствии с налоговым законодательством Казахстана. При этом в соответствии с законодательством авиакомпании не ограничены в выборе юрисдикции для регистрации воздушного судна", — подчеркнули в Комитете.

Как это влияет на налоги

В ведомстве заверили, что регистрация самолетов за рубежом не исключает обязанности авиакомпании платить налоги в Казахстане. В КГД также объяснили, что доходы нерезидентов, полученные из источников в Казахстане, облагаются налогом у источника выплаты. Это касается и операций, связанных с использованием воздушных судов, зарегистрированных за рубежом.

"Доходы нерезидентов из источника в Казахстане подлежат налогообложению согласно разделу 19 Налогового кодекса. Так как из пункта 1 статьи 645 Налогового кодекса следует, что доходы из источников в Казахстане юридического лица-нерезидента, деятельность которого не приводит к образованию постоянного учреждения в Казахстане, облагаются корпоративным подоходным налогом у источника выплаты без осуществления вычетов. При этом сумма корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, исчисляется налоговым агентом путем применения ставок, установленных статьей 646 Налогового кодекса, к сумме доходов, указанных в статье 644 Налогового кодекса, за исключением доходов, указанных в пункте 9 данной статьи", – рассказали в КГД.

Согласно информации, исчисление и удержание корпоративного подоходного налога по доходам, облагаемым у источника выплаты, производятся налоговым агентом:

не позднее дня выплаты доходов нерезиденту – по начисленным и выплаченным доходам;

не позднее срока, установленного пунктом 1 статьи 315 Налогового кодекса для представления декларации по корпоративному подоходному налогу, – по начисленным и невыплаченным доходам, которые отнесены на вычеты.

"Доходы нерезидентов из источника в Казахстане подлежат налогообложению в Казахстане по ставкам, установленным статьей 646 Налогового кодекса. Учитывая, что Казахстан заключил и ратифицировал 55 конвенций об избежание двойного налогообложения, налоговый агент в лице АО вправе самостоятельно применить норму таких конвенции в части освобождения от налогообложения доходов нерезидентов или применения сниженной ставки", – отметили в ведомстве.

Были ли проверки

Мы спросили, проводились ли проверки налоговыми органами на предмет соблюдения налогового законодательства компанией в связи с регистрацией самолетов в других странах. По данным КГД, в отношении авиаперевозчика комплексные налоговые проверки за последние годы не проводились, но авиакомпания находится под постоянным налоговым мониторингом как крупный налогоплательщик.

"Общий порядок проведения налоговой проверки определяется главой 18 налогового кодекса, а также предпринимательским кодексом Казахстана в части, не урегулированной положениями Налогового кодекса. В отношение АО комплексные налоговые проверки в пределах срока исковой давности в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Налогового кодекса не проводились", – рассказали в Комитете.

Мы также уточнили, какие налоговые обязательства возникают у авиакомпании в Казахстане в случае эксплуатации самолетов, зарегистрированных за рубежом.

"Налоговые обязательства от эксплуатации воздушных судов, зарегистрированных в других странах, у АО возникают в соответствии с положениями международных договоров и конвенций об избежании двойного налогообложения, а также обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, предусмотренных налоговым законодательством и другими законодательными актами Казахстана", – поделились в ведомстве.

Казахстанцы задались вопросом, почему из бюджета выделяются миллиарды субсидий на не казахстанскую компанию, так как 50 воздушных судов Air Astana зарегистрированы в Ирландии и фактически это ирландская компания. Поэтому мы спросили, какие существуют механизмы, позволяющие предотвратить регистрацию активов с государственным или квазигосударственным содержанием за рубежом с целью оптимизации налогов.

"Согласно преамбуле Налогового кодекса, "Налоговый кодекс устанавливает основополагающие принципы налогообложения, регулирует властные отношения по установлению, введению, изменению, отмене, порядку исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также отношения, связанные с исполнением налогового обязательства". Соответственно, вопрос налоговой политики в части выработки механизмов, позволяющих предотвратить регистрацию активов с государственным или квазигосударственным содержанием за рубежом с целью оптимизации налогов, не входит в компетенцию Комитета государственных налогов. При этом, в соответствии с постановлением Правительства Казахстана от 24 сентября 2014 года №1011, вопрос формирования государственной политики в сферах налоговой и бюджетной политики, в том числе по внесению изменений в налоговое законодательство Казахстана, относится к компетенции Министерства национальной экономики", – ответили в КГД.

Как минимизируются риски

Мы также узнали, какие меры принимает Комитет для мониторинга подобных ситуаций и минимизации возможных рисков для государственного бюджета. В ведомстве подчеркнули, что основная задача органов государственных доходов – обеспечение своевременности и полноты уплаты налогов.