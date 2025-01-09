Бес вселился: в Атырау целитель изгонял шайтана из девочки

На кадрах двое мужчин держат маленького ребенка, чьи руки связаны веревками. Девочка лежит на полу, в то время как, по всей видимости, мужчина задает девочке или вселившемуся ему джинну вопросы.

Диалог ведется под аккомпанемент всхлипов ребенка. Целителя интересует имя вселившегося духа, его возраст и способ «подселения».

Инцидент на своей странице социальных сетях прокомментировала детский омбудсмен Динара Закиева.

«Относительно видео, где целитель провел ритуал над несовершеннолетним ребенком. По данному делу работаем с МВД, региональными уполномоченными. Предварительно установили личность целителя и местонахождение ребенка», – написала она.

Динара Закиева подчеркнула, что сейчас информация проверяется и все обстоятельства выясняются.