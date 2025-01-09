Сбор при въезде в Узбекистан: в Минтранспорта ответили на информацию

Информацию прокомментировали в Министерстве транспорта Казахстана.

"К сведению казахстанских автоперевозчиков, осуществляющих международные автоперевозки в Республику Узбекистан. В настоящее время в социальных сетях распространяется информация о наличии сбора для казахстанских перевозчиков при въезде в Узбекистан. В соответствии с соглашением между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 2007 года, перевозчики сторон взаимно освобождены от оплаты сборов и платежей, кроме сборов за использование платных автодорог", - напомнили в министерстве.