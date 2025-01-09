Почему более 95% вкладчиков пенсионной системы не могут досрочно снять деньги

По мнению финансового аналитика, пороги пенсионной достаточности оторваны от реальной экономики Казахстана. Установленные пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений в Казахстане не учитывают реальную экономическую ситуацию в стране, уровень доходов и накоплений граждан. Несмотря на логичные расчетные формулы, эти пороги игнорируют реальные возможности казахстанцев. Об этом в разговоре с корреспондентом inbusiness.kz сообщил финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

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Как рассчитываются пороги достаточности

Например, пенсионный возраст в Казахстане составляет 63 года для мужчин и 61 год для женщин, а средняя продолжительность жизни – около 75 лет. Формула учитывает, что мужчина в среднем живет на пенсии 10 лет , а женщина – 14 лет. На основании этого рассчитывается, сколько денег должно быть на пенсионном счете, чтобы ежемесячные выплаты обеспечивали хотя бы минимальный доход.

В 2025 году минимальные пороги пенсионной достаточности остаются на уровне предыдущего года и выглядят следующим образом:

20 лет : 3 260 000 тенге

: 3 260 000 тенге 30 лет : 4 580 000 тенге

: 4 580 000 тенге 40 лет : 6 100 000 тенге

: 6 100 000 тенге 50 лет : 7 860 000 тенге

: 7 860 000 тенге 60 лет: 9 460 000 тенге

Однако эти суммы кажутся недостижимыми для большинства казахстанцев. Более 95% вкладчиков ЕНПФ не могут преодолеть установленный порог и, следовательно, лишены возможности использовать часть своих накоплений.

“Среднего класса, как такового, который мог бы накопить существенные активы, не так много. По оценкам, к нему относится не более 2% населения — это около 200 тыс. человек из 20 млн населения. Остальные 98% граждан находятся в сложных финансовых условиях и, скорее всего, никогда не смогут накопить достаточной суммы. Поэтому возможностью использовать пенсионные накопления воспользовались лишь около 150 тыс. человек. Ситуация осложняется масштабами теневой экономики, которая, по разным данным, составляет от 20% до 30% ВВП. Это значит, что многие люди могут получать высокие доходы, но в "конвертах". С таких выплат не производятся пенсионные отчисления, из-за чего даже те, кто имеет хороший заработок, остаются вне рамок пенсионной системы”, - сказал аналитик.

Получается, на практике оказалось, что воспользоваться пенсионными накоплениями для закрытия ипотеки, покупки жилья и других целей смогли лишь те, у кого изначально были значительные пенсионные накопления и высокие доходы. Таким образом, установленный порог достаточности фактически отсек условно бедные слои населения.

“Мера оказалась направленной на тех, кто, по сути, и без того не нуждался в этих средствах. У таких людей уже есть достаточные капиталы, и благодаря пенсионной системе им предоставили дополнительную возможность увеличить свое материальное благосостояние. В этом смысле мера выглядит скорее антинародной, так как она не принесла ощутимой пользы большинству граждан. Тем не менее она сыграла важную роль в другом аспекте: многие впервые обратили внимание на размер своих пенсионных накоплений. Люди начали проверять свои пенсионные счета, и некоторые обнаружили, что работодатели либо не делали отчисления, либо делали их в минимальном размере”, - сказал он.

Арман Бейсембаев добавил, что установленный минимальный уровень пенсионных порогов – это не только результат расчетов, но и способ контролировать изъятие средств из пенсионной системы. Если бы изъятия были массовыми, это могло бы привести к кассовым разрывам и потере ликвидности, когда денег фактически может оказаться меньше, чем желающих их забрать. Поэтому порог достаточности установлен на таком уровне, чтобы размер изъятий был контролируемым.

Что можно изменить?

Финансовый аналитик считает, что с учетом текущего уровня развития страны разрешение изъятий пенсионных накоплений было не совсем правильной мерой. По его мнению, вместо повышения порогов нужно предоставить вкладчикам больше контроля над их пенсионными накоплениями. Вместо возможности изымать средства стоило бы сосредоточиться на расширении участия людей в управлении их пенсионными средствами. По его мнению, вкладчикам можно было бы предоставить возможность передавать свои накопления частным управляющим компаниям, как это уже практикуется. Это позволило бы формировать портфели из различных управляющих, демонстрирующих разные результаты. Такая система дала бы людям больше контроля над их пенсионными активами, повысила ощущение причастности к процессу и чувство самостоятельности в принятии решений.

“С точки зрения финансовой грамотности, массовое снятие пенсионных накоплений — не лучшая практика. Вместо этого нужно расширить доступ к управлению пенсионными активами. Например, создать механизмы, которые позволят гражданам активнее участвовать в выборе стратегий инвестирования. Одним из решений может стать сервис, который предоставит вкладчикам возможность предлагать, в какие активы следует вкладывать средства пенсионного фонда: акции, облигации или другие инструменты. Это можно реализовать через систему голосования или рекомендаций, чтобы управляющий фондом учитывал предпочтения граждан. Такая модель позволила бы людям чувствовать больше контроля над своими накоплениями и укрепила бы доверие к пенсионной системе,” - подчеркивает он.

Также в Казахстане существует понятие пенсионного аннуитета (досрочной пенсии) – это пожизненные выплаты в виде пенсии из компании по страхованию жизни, сформированные из пенсионных накоплений граждан Казахстана в ЕНПФ. Подобные выплаты гарантированы на протяжении всей жизни. Но многие об этом не знают. Кроме того, по словам эксперта, необходимо менять отношение к пенсионным отчислениям. Сейчас они воспринимаются как налог, а не как накопления для благополучной старости.

“Людям важно предоставить больше возможностей для управления своими пенсионными накоплениями, особенно в плане выбора, кому и как их передавать, но без права на частое изъятие средств. Пенсионная система не должна становиться аналогом банка второго уровня — это противоречит ее сути. Пенсия предполагает накопление средств для обеспечения благополучной старости, и каждый должен работать на это”, - отметил он.

По мнению аналитика, в будущем пороги достаточности будут только расти, чтобы снизить риски для пенсионной системы.

“В настоящее время в пенсионной системе Казахстана происходят изменения нормативов. Одним из новых требований является обеспечение пенсионера не менее 70% от его последней зарплаты при выходе на пенсию. То есть размер пенсии должен составлять как минимум 70% от того дохода, который человек получал до выхода на пенсию. Исходя из этого, рассчитывается необходимая сумма на пенсионном счете, которая определяется на основе средней зарплаты по стране и доходов в разных сегментах рынка труда. Это усредненные данные, которые приводят к определенной сумме, которая должна быть на пенсионном счете, чтобы гарантировать среднестатистическую пенсию. Однако эта система не учитывает реальную экономическую ситуацию в стране”, - добавил финансовый аналитик.

По мнению Армана Бейсембаева, порог достаточности, безусловно, необходим, потому что пенсионная система должна обеспечивать людям минимальный уровень пенсии, на которую они рассчитывают, независимо от экономической ситуации в стране. Однако не все согласны с нынешним уровнем порога достаточности, и, возможно его следовало бы немного смягчить.