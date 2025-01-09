Минимальную стоимость сигарет подняли в Казахстане

На некоторые товары в Казахстане действуют минимальные розничные цены. Например, это касается табачной продукции. При этом порог цен регулярно повышается.

Повышение произошло и в этот раз. Согласно приказу Министра финансов РК, с 1 января 2025 года минимальная стоимость пачки из 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папирос, сигарилл и изделий с нагреваемым табаком выросла до 870 тенге.

В 2024 году повышение минимального порога происходило дважды. В начале года – до 770 тенге, а с 15 июля – до 820 тенге.

Стоит отметить, что повышение цен не всегда является эффективной мерой для борьбы с курением. Например, ранее стало известно, что в том числе рост цен на табачную продукцию привел к увеличению расходов курящих граждан.

Напомним, в 2025 году выросли не только минимальные цены на сигареты, но и штрафы за курение в неположенном месте. За такое нарушение придется заплатить от 15 до 20 МРП, то есть от 58 980 до 69 000 тенге.