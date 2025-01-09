Казахстанцев “вербуют“ для незаконных схем - АФМ

Агентство по финансовому мониторингу сообщило итоги выявления фактов отмывания денежных средств через дропперов в 2024 году, передает Tengrinews.kz .

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Более 90 процентов владельцев дроп-карт, по данным ведомства, оказались нерезидентами, и информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.

"Агентством по финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тысячи дроп-карт, общая сумма оборота по которым достигла 24 миллиарда тенге", – говорится в сообщении.

При этом для получения доступа к удаленному интернет-банкингу использовались sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц.

"Чаще всего дроп-карты применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями", – отмечается в сообщении.

В АФМ уточнили, что чаще всего дропперами становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях.