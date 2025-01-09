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09.01.2025, 11:32

Как прогревать двигатель, чтобы не нарваться на штраф в Казахстане

Новости Казахстана 0 843

Современные автомобили требуют минимального времени на прогрев двигателя в зимний период. Однако сколько можно прогревать двигатель, чтобы не получить штраф, рассказывает Tengri Auto.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Исследования показывают, что для большинства машин достаточно 1-2 минут, чтобы масло равномерно распределилось по системе. Длительный прогрев более 5 минут может лишь увеличить расход топлива и выбросы вредных веществ.

Запрещена стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям (подпункт 5 пункта 88 ПДД). За нарушение этих правил может последовать административное наказание.

Аналогичное требование имеется в подпункте 4 пункта 122 Главы 17 ПДД.

Таким образом, если транспортное средство стоит более пяти минут с работающим двигателем и это создает неудобства жителям, то в данном случае будет усматриваться состав правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 597 КоАП.

Штраф за это нарушение составляет 5 МРП (19 660 тенге), а при повторном нарушении – 10 МРП (39 320 тенге).

Для привлечения нарушителей к ответственности требуется видеофиксация продолжительностью свыше 5 минут с указанием государственных регистрационных номеров, даты и времени.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Штрафстан продолжает набирать обороты.
09.01.2025, 07:11
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