Новая услуга стала доступна казахстанцам на eGov

На портале eGov.kz появилась новая услуга. Об этом сообщает пресс-служба "Национальных информационных технологий", передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Теперь казахстанцы с помощью расширенного варианта госуслуги "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" могут не только исправить некорректные данные в аттестатах и дипломах, но и создать их цифровую версию, загрузив скан-копию документа.

Для подачи заявления на оцифровку документа необходимо сделать следующие шаги:

авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел "Гражданам" - "Образование";

выберите услугу "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" и нажмите "Заказать услугу онлайн";

укажите тип заявки - "Оцифровка сведений о документах об образовании";

выберите вид документа и загрузите его скан-копию;

результат будет доступен в личном кабинете в разделе "История получения услуг".

"Оцифровка документов об образовании осуществляется поэтапно. На данный момент оцифровке подлежат документы о среднем образовании, о техническом и профессиональном образовании, выданные с 1980 по 2023 годы. Срок оказания услуги – 5 рабочих дней", - говорится в сообщении.

Отказ в предоставлении услуги возможен в случае обнаружения недостоверных данных или представленных документов.