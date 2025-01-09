Новая услуга стала доступна казахстанцам на eGov

На портале eGov.kz появилась новая услуга. Об этом сообщает пресс-служба "Национальных информационных технологий", передает Tengrinews.kz.
Теперь казахстанцы с помощью расширенного варианта госуслуги "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" могут не только исправить некорректные данные в аттестатах и дипломах, но и создать их цифровую версию, загрузив скан-копию документа.
Для подачи заявления на оцифровку документа необходимо сделать следующие шаги:
"Оцифровка документов об образовании осуществляется поэтапно. На данный момент оцифровке подлежат документы о среднем образовании, о техническом и профессиональном образовании, выданные с 1980 по 2023 годы. Срок оказания услуги – 5 рабочих дней", - говорится в сообщении.
Отказ в предоставлении услуги возможен в случае обнаружения недостоверных данных или представленных документов.
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