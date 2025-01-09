Глава «КазМунайГаз» отчитался перед Токаевым

Хасенов сообщил, что объем добычи нефти и конденсата по группе компаний «КазМунайГаз» составил 23,8 млн тонн, что на 1,3% превышает показатель 2023 года. Для поддержания уровня добычи реализуется Программа технологических вызовов, предполагающая применение методов повышения нефтеотдачи с учетом особенностей каждого месторождения. Кроме того, начался этап проектирования проекта Каламкас-море стоимостью 6,4 млрд долларов.

В 2024 году стартовало бурение на нескольких скважинах — Тургай Палеозой, Каратон Подсолевой, Каражар и Тайсойган — с совокупными ресурсами более 800 млн тонн нефтяного эквивалента. Хасенов отметил, что объем транспортировки нефти в 2024 году увеличился на 4% по сравнению с 2023 годом и достиг 83,6 млн тонн. Также на отечественных нефтеперерабатывающих заводах переработано 17,44 млн тонн нефти, а производство светлых нефтепродуктов для внутреннего рынка увеличено на 370 тыс. тонн.

В рамках текущих проектов реализуются меры по увеличению производства битума до 750 тыс. тонн в год на базе ТОО «CASPI BITUM». Начаты ранние строительные работы по заводу полиэтилена стоимостью 7,4 млрд долларов, мощность которого составит 1,25 млн тонн продукции в год. В Мангистауской области ведется строительство опреснительного завода для обеспечения качественной питьевой водой жителей Жанаозена, а также строительство гибридной электростанции мощностью 247 МВт.

Кроме того, Асхат Хасенов представил информацию о реализации социальных проектов в различных регионах страны.