18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
527.23
544.05
5.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.01.2025, 13:17

Глава «КазМунайГаз» отчитался перед Токаевым

Новости Казахстана 0 361

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления АО НК «КазМунайГаз» Асхатом Хасеновым, в ходе которой были обсуждены результаты деятельности национальной компании за 2024 год и перспективные проекты, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Хасенов сообщил, что объем добычи нефти и конденсата по группе компаний «КазМунайГаз» составил 23,8 млн тонн, что на 1,3% превышает показатель 2023 года. Для поддержания уровня добычи реализуется Программа технологических вызовов, предполагающая применение методов повышения нефтеотдачи с учетом особенностей каждого месторождения. Кроме того, начался этап проектирования проекта Каламкас-море стоимостью 6,4 млрд долларов.

В 2024 году стартовало бурение на нескольких скважинах — Тургай Палеозой, Каратон Подсолевой, Каражар и Тайсойган — с совокупными ресурсами более 800 млн тонн нефтяного эквивалента. Хасенов отметил, что объем транспортировки нефти в 2024 году увеличился на 4% по сравнению с 2023 годом и достиг 83,6 млн тонн. Также на отечественных нефтеперерабатывающих заводах переработано 17,44 млн тонн нефти, а производство светлых нефтепродуктов для внутреннего рынка увеличено на 370 тыс. тонн.

В рамках текущих проектов реализуются меры по увеличению производства битума до 750 тыс. тонн в год на базе ТОО «CASPI BITUM». Начаты ранние строительные работы по заводу полиэтилена стоимостью 7,4 млрд долларов, мощность которого составит 1,25 млн тонн продукции в год. В Мангистауской области ведется строительство опреснительного завода для обеспечения качественной питьевой водой жителей Жанаозена, а также строительство гибридной электростанции мощностью 247 МВт.

Кроме того, Асхат Хасенов представил информацию о реализации социальных проектов в различных регионах страны.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...