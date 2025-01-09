Казахстанец получил срок за крупные мошенничества с залоговыми авто

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Житель города признан виновным в пяти случаях хищений денежных средств на сумму более 20 миллионов тенге. По данным следствия, с 16 марта по 10 июня 2024 года он предлагал выкуп и продажу залоговых автомобилей по цене ниже рыночной, но на самом деле обманывал своих клиентов. Суд квалифицировал его действия как мошенничество в крупном размере с использованием обмана и злоупотребления.

Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке, заявив, что ущерб не соответствует крупному размеру, а заявления трех потерпевших были зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Кроме того, он просил смягчить последствия. Однако судебная коллегия оставила приговор.

Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке, как как астанчанин полностью признал вину и не оспаривал доказательства.

Суд отметил, что подсудимый не предпринял меру по возмещению ущерба виновным. При вынесении приговора было назначено наказание, признанное соразмерным его действиям.