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09.01.2025, 13:52

Предприниматели занижают свой доход: кто из казахстанцев подпадает под проверку мобильных переводов

Новости Казахстана 0 443

Руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов Министерства финансов Дина Кусаинова 9 января 2025 года на пресс-конференции в ведомстве разъяснила, кто из казахстанцев подпадает под проверку мобильных переводов, сообщает Zakon.kz.

 

 

 

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Она напомнила, что если физлицо в течение каждого из трех месяцев получит переводы от 100 и более человек на счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, то оно подпадает под контроль налоговиков. Банки предоставят сведения Комитету госдоходов.

"Здесь играет роль не сумма, а количество людей. Если будет более 100 разных человек три месяца подряд. Только в этом случае человек попадает под контроль", – сказала Дина Кусаинова.

Если мать перечисляет средства ребенку, то такие переводы не будут контролироваться. Под мониторинг попадают те, кто не использует свои бизнес-счета. Зачастую предприниматели просят оплатить услуги мобильным переводом, а не через QR-код или карточку. Таким образом, они занижают свой доход.

"За первое полугодие 2024 года у нас 76% предпринимателей показали доход менее 5 млн тенге за полгода. Делите на 6 месяцев, затем на 30 дней, выручка должна быть в день 27 тыс. В каком магазине у дома выручка 27 тыс.? Просто предприниматели занижают свой доход, чтобы оптимизировать расходы", – считает Дина Кусаинова.

По ее словам, за отказ предпринимателей принять платежи с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность. Сначала это предупреждение, а при повторном нарушении грозит штраф 40 МРП или 157,3 тыс. тенге.

По данным Национального банка Казахстана, за 2023 год объем платежей за товары и услуги в стране составил 55,3 трлн тенге при объеме переводов почти 80 трлн тенге.

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