Bloomberg обновил список 500 миллиардеров. Кто в нем из Казахстана?

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Что за рейтинг

Индекс миллиардеров Bloomberg — это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Он был запущен в 2012 году. Индекс обновляется каждый день при закрытии торгов в Нью-Йорке.

Согласно рейтингу, богатейшим человеком в мире на 8 января является американский миллиардер Илон Маск. Его состояние оценивают в 426 миллиардов долларов. На втором месте - владелец Amazon Джефф Безос с состоянием в 241 миллиард долларов. На третьем месте - основатель Facebook и компании Meta Марк Цукерберг, чьи активы оцениваются в 218 миллиардов долларов.

В десятку богатейших людей мира также входят американский IT-предприниматель Ларри Эллисон, французский миллиардер Бернар Арно, один из сооснователей Google Ларри Пейдж вместе со своим партнером Сергеем Брином, бывший крупнейший акционер Microsoft Билл Гейтс, экс-директор Microsoft Стив Балмер, а также инвестор Уоррен Баффет.

Наибольшее число миллиардеров в рейтинге занимаются технологиями (81 человек), а также ритейлом, индустрией и финансами. Среди стран в рейтинге лидируют США, которые насчитывают 190 долларовых миллиардеров. Также в рейтинге немало представителей Китая, Индии и России.

Казахстан в рейтинге представляет единственный человек - Владимир Ким, занявший там 415-е место.

Состояние миллиардера

Рейтинг Bloomberg оценивает состояние Владимира Кима в 7,11 миллиарда долларов. С начала этого года оно увеличилось на 53,8 миллиона долларов, а за последние сутки - на 15,9 миллиона долларов. В обзоре американского издания указанно, что Ким является директором и бывшим председателем KAZ Minerals - компании по добыче меди открытым способом в Казахстане и Кыргызстане. Компания, которая, к слову, базируется в Амстердаме, имела совокупный годовой рост дохода около 20 процентов в период с 2015-го по 2023 год.

Владимир Ким / фото с сайта kazminerals.com

Согласно годовому отчету KAZ Minerals за 2020 год и последующему выкупу в апреле 2021 года, Ким владеет 63,5 процента акций, которые и составляют основную часть его состояния. Кроме того, бизнесмен также владеет RBK Bank. По данным Нацбанка, в сентябре 2024 года банк занимал 10-е место по размеру активов – 2,17 триллиона тенге.

Существуют и другие оценки размера активов Владимира Кима. В частности, согласно данным Forbes, они оцениваются всего в 3,6 миллиарда долларов. Он занимает 939-е место в списке самых богатых людей в мире по версии Forbes и 4-е - среди казахстанцев.

Из партработника в бизнесмены

Владимир Сергеевич Ким родился в 1960-м году в поселке Славянка (ныне - Мырзакент) Мактааральского района в Южном Казахстане. В 1982 году, получив специальность инженера-строителя, Ким начинал свою карьеру каменщиком, затем - прорабом в строительно-монтажном управлении 22 треста "Алмаатапромстрой". В 1987-м году он перешел на работу в партийные органы: был инструктором Ленинского райкома партии в Жетысуском районе и заместителем председателя Московского райисполкома (на тот момент - часть Медеуского и Турксибского районов в Алма-Ате).

С 1989-го по 1992 год он возглавлял фонд культурного, социального и научно-технического развития Казахстана.

В бизнес Владимир Ким пришел в 1992 году, когда стал главой совместного казахстанско-корейского предприятия "Казахстан-Самсунг", которым руководил до 1995 года.

В 1995 году он был назначен управляющим директором ОАО "Жезказганцветмет", которое принадлежало государству. В этом же году Samsung приобрел 40 процентов акций "Жезказганцветмета" (позже компания была преобразована в KAZ Minerals). В 2004 году Ким активно скупал акции данной компании.

С 1997-го по 2013 год Ким являлся президентом, а также председателем совета директоров ОАО "Корпорация Казахмыс", позже преобразованной в ТОО. В 2005 году компания стала публичной, выйдя на Лондонскую фондовую биржу, а затем была разделена на две части: KAZ Minerals и "Казахмыс". Ким был избран председателем совета директоров компании Каzakhmys Plc, позже преобразованной в KAZ Minerals.

В 2013 году он покинул пост председателя совета директоров KAZ Minerals, но остался в составе совета в качестве неисполнительного директора. С 2014 года является директором ТОО Kazakhmys Holding.