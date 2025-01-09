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09.01.2025, 15:34

Россия содействует расследованию авиакатастрофы в Актау – заявление Кремля

Новости Казахстана 0 450

"Мы заинтересованы в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании, чтобы определить причины этой катастрофы", - сказал Песков журналистам, передает inbusiness.kz со ссылкой на Интерфакс.

Фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК

"Мы ждем результатов работы соответствующей комиссии", - добавил он, отметив, что российские специалисты оказывают содействие расследованию.

"Президент Путин и президент Алиев дважды говорили по телефону. Даны необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. Президентом Путиным были принесены извинения и высказаны слова сожаления", - подчеркнул Песков.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, рейсом Баку - Грозный, упал в Актау. По последним данным, на борту находились 67 человек. Из них 62 – пассажиры, 5 – экипаж. К сожалению, 38 человек погибли, выжили 29. При этом из Казахстана в самолете было 6 пассажиров, все погибли.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Не содействует, а направляет расследование в нужное русло.
09.01.2025, 11:43
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