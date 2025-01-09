Суд отменил оправдательный приговор совладельцу крупного казахстанского предприятия

Виктор Долгалев. Кадр из видео

Дело Виктора Долгалева рассматривал ранее специализированный межрайонный суд по уголовным делам с участием присяжных. На скамье, помимо самого бизнесмена и его сына (директора Обуховского горно-обогатительного комбината), которых обвиняли в незаконном предпринимательстве и самовольном пользовании недрами, оказались еще двое подсудимых, предприниматель и адвокат, которых обвиняли в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.

Обвинение указывало, что в марте 2021 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в адрес ТОО "Тиолайн" направило уведомление о расторжении контракта недропользования за систематическое неисполнение контрактных условий. Это уведомление, по версии следствия, Долгалев обжаловал в суде и продолжил работу на месторождении, что, по мнению правоохранительных органов, было незаконно.

Согласно обвинению, сумма ущерба за самовольное пользование Долгалева недрами составила порядка четырех триллионов тенге, а доход за незаконную предпринимательскую деятельность (добычу и продажу руды) – более 23 миллиардов тенге. Кроме того, ранее Виктора Долгалева обвиняли в покушении на дачу взятки должностным лицам.

5 декабря суд с участием коллегии присяжных заседателей признал подсудимых невиновными и оправдал за отсутствием события преступления. Оправданные были освобождены из-под стражи в зале суда.

Прокуроры подали апелляционное ходатайство, а потерпевшая сторона - апелляционную жалобу на приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

Как заявил в суде апелляционной инстанции государственный обвинитель Тимур Кульжанов, прокуратура посчитала приговор суда первой инстанции незаконным и подлежащим отмене.

"Во-первых, вина подсудимых в суде нашла полное подтверждение. Во-вторых, судом первой инстанции с участием присяжных допущены существенные нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, влекущие отмену приговора и направление дела на новое рассмотрение. Так, в ходе судебного следствия присяжные коллективно заявили об оказании на них давления, однако суд, вопреки закону, не принял решения о роспуске присяжных и возвращении дела к этапу предварительной выборки кандидатов по ходатайству государственного обвинения", - подчеркнул Тимур Кульжанов.

Он добавил, что были нарушения и со стороны председательствующего судьи, чьи высказывания часто дублировали позицию защиты.

"Кроме того, с его стороны допускались грубые выражения к самим присяжным заседателям, чем воспользовалась защита, вступившись за присяжных и расположив их к себе. Подобные факты существенно повлияли на исход дела, что, безусловно, влечет отмену приговора", - констатировал государственный обвинитель.

Сами оправданные и их адвокаты просили приговор оставить без изменения, считая его законным и полностью обоснованным.

9 января судебная коллегия по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда постановила: приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам от 5 декабря 2024 года отменить.

"Уголовное дело направить на новое рассмотрение в ином составе суда. Избрать в отношении Долгалева Виктора Ивановича, Долгалева Данила Викторовича, Курманбаева Саната Нуроллаевича, Садвакасова Тимура Хабдуллаевича меру пресечения в виде содержания под стражей, которую применить немедленно", - зачитал постановление председательствующий судья Ербар Калиев.

Апелляционное постановление вступило в законную силу с момента оглашения. Подсудимые были взяты под стражу в зале суда после завершения процесса.

Суд вынес частное постановление о проверке факта оказания давления на присяжных и принятия процессуального решения.

Судья Нурлан Нуралин при разъяснении решения коллегии подчеркнул, что инцидент с присяжными, которые обратились с коллективным заявлением об оказании на них давления вне суда, в местах работы и даже через детей, – это чрезвычайное происшествие.

"Я не знаю, было ли в истории Казахстана такое давление на присяжных заседателей. Но в истории нашей области такое, скорее всего, впервые. И, к сожалению, суд первой инстанции не обратил на это почти никакого внимания. Когда суд зачитал это коллективное обращение, он принял решение об обеспечении применения мер безопасности в отношении присяжных заседателей. Но суд даже не выяснял, с какой стороны и кем оказывалось это давление: то ли со стороны обвинения, то ли - защиты", - отметил судья Нурлан Нуралин.

Судебная коллегия восприняла это как существенное нарушение уголовно-процессуального закона и нарушение принципа объективности и беспристрастности.

Напомним, в феврале 2024 года Агентство по финансовому мониторингу сообщило о начатом расследовании в отношении совладельца компании "Тиолайн" Виктора Долгалева. Тогда стало известно, что он подозревается в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как отмечалось ранее, в марте 2021 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгнут контракт на недропользование месторождением Обуховское в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 миллиардов тенге.

Отметим, что это уже четвертый отмененный оправдательный вердикт североказахстанских присяжных за последнее время. В ноябре 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда отменила решение суда присяжных, оправдавших молодого мужчину. Его обвиняли в убийстве с особой жестокостью четырехлетнего брата, а также сожительницы и ее годовалой дочери.