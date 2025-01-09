Житель Астаны отсудил у сервисного центра 3 миллиона за повреждение авто

Межрайонный суд Астаны по гражданским делам вынес решение в пользу истца, взыскав с компании сумму в размере 2 936 000 тенге за восстановление автомобиля, поврежденного градом на территории сервисного центра, передает Tengri Auto.
Суд постановил, что, в соответствии со статьей 917 Гражданского кодекса, вред, причиненный имуществу, должен быть возмещен в полном объеме лицом, его причинившим. Таким образом, суд удовлетворил исковые требования истца.
Ранее мы рассказывали о том, что астанчанин получил срок за крупные мошенничества с залоговыми авто.
Житель города признан виновным в пяти случаях хищений денежных средств на сумму более 20 миллионов тенге. По данным следствия, с 16 марта по 10 июня 2024 года он предлагал выкуп и продажу залоговых автомобилей по цене ниже рыночной, но на самом деле обманывал своих клиентов.
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