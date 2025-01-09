Житель Астаны отсудил у сервисного центра 3 миллиона за повреждение авто

Согласно иску, автомобиль истца находился в сервисе для технического обслуживания, когда его повредил крупный град, что привело к материальному ущербу. Истец потребовал возмещения ущерба с учетом гарантийных условий, включая использование оригинальных запчастей и ремонт в официальном центре.

Ответчик не отрицал, что автомобиль находился на его территории, но утверждал, что повреждения были вызваны исключительно погодными условиями. Однако суд счел, что компания не обеспечила надлежащую защиту автомобиля от неблагоприятных погодных условий, что является ненадлежащим исполнением обязательств.