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09.01.2025, 17:35

Житель Астаны отсудил у сервисного центра 3 миллиона за повреждение авто

Новости Казахстана 0 406

Межрайонный суд Астаны по гражданским делам вынес решение в пользу истца, взыскав с компании сумму в размере 2 936 000 тенге за восстановление автомобиля, поврежденного градом на территории сервисного центра, передает Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Согласно иску, автомобиль истца находился в сервисе для технического обслуживания, когда его повредил крупный град, что привело к материальному ущербу. Истец потребовал возмещения ущерба с учетом гарантийных условий, включая использование оригинальных запчастей и ремонт в официальном центре.
 
Ответчик не отрицал, что автомобиль находился на его территории, но утверждал, что повреждения были вызваны исключительно погодными условиями. Однако суд счел, что компания не обеспечила надлежащую защиту автомобиля от неблагоприятных погодных условий, что является ненадлежащим исполнением обязательств.

Суд постановил, что, в соответствии со статьей 917 Гражданского кодекса, вред, причиненный имуществу, должен быть возмещен в полном объеме лицом, его причинившим. Таким образом, суд удовлетворил исковые требования истца.

Ранее мы рассказывали о том, что астанчанин получил срок за крупные мошенничества с залоговыми авто.

Житель города признан виновным в пяти случаях хищений денежных средств на сумму более 20 миллионов тенге. По данным следствия, с 16 марта по 10 июня 2024 года он предлагал выкуп и продажу залоговых автомобилей по цене ниже рыночной, но на самом деле обманывал своих клиентов.

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