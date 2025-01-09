Казахстанцы смогут покупать и продавать недвижимость онлайн

Согласно проекту, у казахстанцев появится возможность оформить онлайн нотариальную сделку по купле-продажи недвижимости, без посещения нотариусов - через платформу банка по объектам недвижимости, расположенным в Астане и Алматы.
Основные условия:
- сделка доступна для граждан Казахстана в возрасте от 18 до 63 лет;
- участие всех собственников обязательно, включая супругов - в случае брака;
- сделки касаются вторичного рынка жилья стоимостью до 70 миллионов тенге;
- продавец должен подтвердить право собственности в электронном формате, начиная с 2015 года;
- для предотвращения мошенничества будет проведена проверка статуса недвижимости через Единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН).
Как будет проходить процесс онлайн-регистрации сделки с недвижимостью
- Подготовка документов: продавец и покупатель знакомятся с формами договора, заявлением на открытие эскроу-счета и платежным поручением;
- Ожидание видеозвонка: покупатель и продавец получают SMS-ссылку для онлайн-регистрации сделки через видеозвонок;
- Оплата и пополнение эскроу-счета: покупатель оплачивает первоначальный взнос и пополняет эскроу-счет;
- Выбор нотариуса: покупатель выбирает нотариуса, дату и время видеозвонка. Банк уведомляет нотариуса о сделке через SMS;
- Согласование времени с нотариусом: нотариус подтверждает время видеозвонка в личном кабинете.
Завершение онлайн-сделки с недвижимостью
- После подписания договора покупателем и продавцом, банк уведомляет нотариуса. Нотариус проверяет статус и подписывает договор;
- Когда все участники подписали договор, нотариус нажимает кнопку "Регистрация в реестре", и банк отправляет статус подтверждения в Единую нотариальную информационную систему (ЕНИС);
- После подтверждения в ЕНИС нотариус отправляет договор в систему, и банк передает PDF-файл и подписи в ЕНИС;
- Нотариус создает заявку в ЕГКН и получает 20-значный код;
- После получения кода нотариус подтверждает отправку документа в ЕГКН, банк разделяет оплату на три части: госпошлину, услуги нотариуса и комиссию банка;
- Банк проверяет статус регистрации недвижимости на имя покупателя через ЕГКН;
- После успешной регистрации банк разблокирует эскроу-счет и переводит средства продавцу, завершая сделку.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" и будет доступен для публичного обсуждения до 23 января 2025 года.
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