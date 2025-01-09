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09.01.2025, 18:02

Казахстанцы смогут покупать и продавать недвижимость онлайн

Новости Казахстана 0 476

Казахстанцы смогут совершать сделки с недвижимостью в Астане и Алматы онлайн. Министерство юстиции подготовило проект приказа по онлайн-оформлению сделок купли-продажи нотариусами, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Согласно проекту, у казахстанцев появится возможность оформить онлайн нотариальную сделку по купле-продажи недвижимости, без посещения нотариусов - через платформу банка по объектам недвижимости, расположенным в Астане и Алматы.

Основные условия:

  • сделка доступна для граждан Казахстана в возрасте от 18 до 63 лет;
  • участие всех собственников обязательно, включая супругов - в случае брака;
  • сделки касаются вторичного рынка жилья стоимостью до 70 миллионов тенге;
  • продавец должен подтвердить право собственности в электронном формате, начиная с 2015 года;
  • для предотвращения мошенничества будет проведена проверка статуса недвижимости через Единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН).

Как будет проходить процесс онлайн-регистрации сделки с недвижимостью

  • Подготовка документов: продавец и покупатель знакомятся с формами договора, заявлением на открытие эскроу-счета и платежным поручением;
  • Ожидание видеозвонка: покупатель и продавец получают SMS-ссылку для онлайн-регистрации сделки через видеозвонок;
  • Оплата и пополнение эскроу-счета: покупатель оплачивает первоначальный взнос и пополняет эскроу-счет;
  • Выбор нотариуса: покупатель выбирает нотариуса, дату и время видеозвонка. Банк уведомляет нотариуса о сделке через SMS;
  • Согласование времени с нотариусом: нотариус подтверждает время видеозвонка в личном кабинете.

Завершение онлайн-сделки с недвижимостью

  • После подписания договора покупателем и продавцом, банк уведомляет нотариуса. Нотариус проверяет статус и подписывает договор;
  • Когда все участники подписали договор, нотариус нажимает кнопку "Регистрация в реестре", и банк отправляет статус подтверждения в Единую нотариальную информационную систему (ЕНИС);
  • После подтверждения в ЕНИС нотариус отправляет договор в систему, и банк передает PDF-файл и подписи в ЕНИС;
  • Нотариус создает заявку в ЕГКН и получает 20-значный код;
  • После получения кода нотариус подтверждает отправку документа в ЕГКН, банк разделяет оплату на три части: госпошлину, услуги нотариуса и комиссию банка;
  • Банк проверяет статус регистрации недвижимости на имя покупателя через ЕГКН;
  • После успешной регистрации банк разблокирует эскроу-счет и переводит средства продавцу, завершая сделку.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" и будет доступен для публичного обсуждения до 23 января 2025 года.

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