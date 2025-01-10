18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
527.23
544.05
5.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.01.2025, 19:44

"Это апокалипсис!": живущая в Лос-Анджелесе Лидо готовится к эвакуации из-за лесных пожаров

Новости Казахстана 0 452

Казахстанская исполнительница Лидия Досалина, известная как Лидо и живущая в Лос-Анджелесе, рассказала о ситуации в городе, вокруг которого бушуют лесные пожары, передает NUR.KZ.

Фото: instagram.com/lido_kz
Фото: instagram.com/lido_kz

Лидо успела записать сторис в Instagram, в котором рассказала о пережитом.

"Ох, ребята, что у нас тут творится! Апокалипсис - ни больше, ни меньше! Вчера ночью начался сильный ветер, шторм! Такого я еще никогда не видела в Лос-Анджелесе. Впоследствии произошли возгорания, очень много сгорело домов, известных мест в Лос-Анджелесе", - отметила певица.

Она также рассказала, что эвакуировано уже несколько десятков тысяч людей.

"Вчера в 7 вечера выбило свет в нашем районе, отключилась связь. Вернули на некоторые время ночью и потом опять свет отключился до обеда сегодняшнего дня. Мы в безопасности, но в режиме ожидания, чтобы эвакуироваться", - поделилась она.

Сторис Лидо

Сторис Лидо. Скрин: instagram.com/lidiyabairon

Лидо также показала на карте, где находится ее дом, пожары бушуют неподалеку от него.

"В кружочке - наш дом, а вокруг пожары!" - ужаснулась она.

Сторис Лидо

Сторис Лидо. Скрин: instagram.com/lidiyabairon

Напомним, в американском штате Калифорния, рядом с Лос-Анджелесом, продолжает бушевать масштабный лесной пожар. Недавно в Сети были опубликованы новые кадры с места ЧП. На данный момент известно о 5 погибших, огнеборцы все еще не локализовали пожар.

Ранее президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Глава США распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

В Сети также появлялась информация о горящем знаке "Hollywood", однако позже фотографию назвали фейком.

Мы также писали, что дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса и других знаменитостей сгорели в результате лесных пожаров в Калифорнии.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...