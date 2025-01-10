Нужна ли еще казахстанцам трудовая книжка: ответ Минтруда

Нужна ли еще трудовая книжка в Казахстане? Ответ на этот вопрос Tengri Life узнал у пресс-службы Министерства труда.

Фото с сайта ehonews.kz

В набирающей обороты соцсети Threads пользовательница платформы опубликовала пост, который привлек наше внимание.

Одна из комментаторов дала поясняющий ответ.

Мы решили уточнить детали у пресс-службы Минтруда. В ведомстве напомнили, что, согласно статье 35 Трудового кодекса, трудовую деятельность работника могут подтверждать любой из следующих документов:

трудовая книжка;

трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращении;

выписки из актов работодателя о заключении или прекращении трудового договора;

выписки из ведомостей выдачи заработной платы;

послужной список, подписанный и заверенный работодателем;

выписки из ЕНПФ о пенсионных взносах;

сведения из Государственного фонда социального страхования о социальных отчислениях;

договор о дуальном обучении;

архивная справка о трудовой деятельности;

вступившее в силу решение суда о факте трудовых отношений.

В министерстве также уточнили, что трудовая книжка – это документ, где фиксируется информация о работе сотрудника, и ее ведет работодатель для подтверждения его трудовой деятельности. Записи вносятся на основании приказов работодателя руководителем или уполномоченным лицом. По желанию работника трудовая книжка может храниться у работодателя. Работодатель обязан регистрировать движение трудовых книжек в специальной книге учета. При увольнении работник расписывается в книге учета при получении трудовой книжки.

Единая система учета трудовых договоров

Тем не менее в ведомстве подчеркнули, что с сентября 2020 года работодатели обязаны вносить информацию о трудовых договорах и их изменениях в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД).

"Понятие "электронная трудовая книжка" законодательством не предусмотрено. Также отмечаем, что в ЕСУТД имеется информация, внесенная работодателем о трудовой деятельности работника, данная обязанность работодателя по внесению информации законодателем закреплена с сентября 2020 года. Таким образом, внесение сведений работодателем в трудовую книжку осуществляется при желании работника", – отметили в пресс-службе.

Согласно ответу ведомства, трудовая книжка может использоваться для подтверждения трудовой деятельности, но если вы предпочитаете другие формы документации или полагаетесь на данные ЕСУТД, то вести бумажную трудовую книжку необязательно.

Однако мы все же рекомендуем сохранять и бумажную версию. Почему? Рекомендуется сохранять бумажную трудовую книжку как дополнительный источник информации. Она также может быть полезна для трудовых споров, подтверждения стажа за предыдущие годы и при работе за рубежом. Кроме того, бумажная версия не зависит от технических сбоев и изменений в цифровых системах.