Развод в Казахстане. Что нужно знать перед тем, как расторгнуть брак

Развод - это непростое решение, которое требует не только эмоциональной готовности, но и знания юридических нюансов. Если вы стоите на пороге расторжения брака, важно понимать, как правильно организовать процесс, чтобы избежать дополнительного стресса. Подробности - в материале корреспондента Tengrinews.kz.
Перед подачей заявления на развод лучше всего проконсультироваться с юристом. Специалист поможет составить документы, даст рекомендации по разделу имущества и защите ваших интересов.
Как рассказал практикующий юрист из Астаны, член палаты юридических консультантов Данияр Байгабатов, перед разводом следует учитывать несколько моментов. В частности, речь идет о наличии несовершеннолетних детей, а также о существовании имущественного спора.
По словам Байгабатова, развод в Казахстане можно оформить:
"Важный момент - при разводе через РАГС есть свои особенности. Например, если один из супругов не согласен с разводом, идти сразу в суд необязательно. Существует досудебный порядок, согласно которому вы подаете заявление в РАГС. Если один из супругов выражает несогласие или отказывается писать заявление и не подтверждает его, отдел РАГС выдает справку о том, что супруги не пришли к единому мнению. Только после этого с этой справкой вы можете обратиться в суд для расторжения брака", - прокомментировал Байгабатов.
Вопросы, связанные с воспитанием и содержанием несовершеннолетних детей, регулируются в судебном порядке.
"Если есть несовершеннолетние дети, необходимо подавать заявление сразу в суд, то есть обращаться в РАГС не нужно. В исковом заявлении стоит прописать: расчет алиментов (кто будет их оплачивать), раздел имущества, правила общения с детьми, а также определить место жительства ребенка, то есть с кем из родителей он будет жить.
Пожалуй, самое сложное при таком разводе - это определение места жительства ребенка и раздел имущества. Однако в первом случае есть свои особенности: суд самостоятельно решает, с кем будет проживать ребенок до 10 лет. Если же ребенок старше этого возраста, он сам может заявить в суде о том, с кем из родителей хочет остаться", - пояснил юрист.
Родителям рекомендуется заранее обсудить эти вопросы, чтобы избежать длительных судебных споров.
Совместно нажитое имущество супругов делится пополам, если иное не предусмотрено брачным договором. Это касается недвижимости, автомобилей, накоплений и даже долгов. Исключения составляют имущество, полученное в дар или в наследство, а также личное имущество, приобретенное до брака, и подарки, сделанные одному из супругов.
Как правило, большинство споров и разбирательств происходит именно при разделе имущества. Поэтому в случае, если стороны не могут договориться, раздел проводится через суд.
При разводе в Казахстане долги и обязательства по кредитам делят аналогично имуществу - в соответствии с законодательством о совместно нажитом имуществе супругов.
В частности, как уточняет юрист, взятые в браке долги считаются совместными, если они были оформлены на нужды семьи. Они могут включать:
Вместе с тем супруги могут заключить добровольное соглашение о том, как будут выплачиваться долги. Это быстрее и проще, чем судебное разбирательство. Однако важно, чтобы документ был правильно оформлен.
В РАГСе - минимум 1 месяц с момента подачи заявления. В суде - от 2 месяцев и дольше, в зависимости от сложности дела.
Развод - это не только юридический процесс, но и серьезное эмоциональное испытание.
Психологи советуют заранее подготовиться к диалогу со своим партнером, чтобы честно обсудить все вопросы; искать компромиссы ради детей, а также заручиться поддержкой близких и профессионалов.
Напомним: в марте прошлого года казахстанцев взбудоражила новость о том, что Казахстан якобы занимает второе место после Мальдив с коэффициентом разводимости, равным 4.6. Позже в Бюро национальной статистики опровергли информацию, а департамент регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции и вовсе заявил, что в стране стали реже разводиться.
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