Развод в Казахстане. Что нужно знать перед тем, как расторгнуть брак

Развод - это непростое решение, которое требует не только эмоциональной готовности, но и знания юридических нюансов. Если вы стоите на пороге расторжения брака, важно понимать, как правильно организовать процесс, чтобы избежать дополнительного стресса. Подробности - в материале корреспондента Tengrinews.kz .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Перед подачей заявления на развод лучше всего проконсультироваться с юристом. Специалист поможет составить документы, даст рекомендации по разделу имущества и защите ваших интересов.

Как рассказал практикующий юрист из Астаны, член палаты юридических консультантов Данияр Байгабатов, перед разводом следует учитывать несколько моментов. В частности, речь идет о наличии несовершеннолетних детей, а также о существовании имущественного спора.

Где подавать на развод?

По словам Байгабатова, развод в Казахстане можно оформить:

через РАГС - если оба супруга согласны на расторжение брака, у них нет общих несовершеннолетних детей и имущественных споров;

через суд - если есть разногласия, дети до 18 лет или имущество, требующее раздела. Суд также занимается случаями, когда один из супругов не согласен на развод или уклоняется от подачи заявления.

"Важный момент - при разводе через РАГС есть свои особенности. Например, если один из супругов не согласен с разводом, идти сразу в суд необязательно. Существует досудебный порядок, согласно которому вы подаете заявление в РАГС. Если один из супругов выражает несогласие или отказывается писать заявление и не подтверждает его, отдел РАГС выдает справку о том, что супруги не пришли к единому мнению. Только после этого с этой справкой вы можете обратиться в суд для расторжения брака", - прокомментировал Байгабатов.

Что нужно учитывать при наличии детей?

Вопросы, связанные с воспитанием и содержанием несовершеннолетних детей, регулируются в судебном порядке.

"Если есть несовершеннолетние дети, необходимо подавать заявление сразу в суд, то есть обращаться в РАГС не нужно. В исковом заявлении стоит прописать: расчет алиментов (кто будет их оплачивать), раздел имущества, правила общения с детьми, а также определить место жительства ребенка, то есть с кем из родителей он будет жить. Пожалуй, самое сложное при таком разводе - это определение места жительства ребенка и раздел имущества. Однако в первом случае есть свои особенности: суд самостоятельно решает, с кем будет проживать ребенок до 10 лет. Если же ребенок старше этого возраста, он сам может заявить в суде о том, с кем из родителей хочет остаться", - пояснил юрист.

Родителям рекомендуется заранее обсудить эти вопросы, чтобы избежать длительных судебных споров.

Раздел имущества

Совместно нажитое имущество супругов делится пополам, если иное не предусмотрено брачным договором. Это касается недвижимости, автомобилей, накоплений и даже долгов. Исключения составляют имущество, полученное в дар или в наследство, а также личное имущество, приобретенное до брака, и подарки, сделанные одному из супругов.

Как правило, большинство споров и разбирательств происходит именно при разделе имущества. Поэтому в случае, если стороны не могут договориться, раздел проводится через суд.

Как делят при разводе долги и обязательства по кредитам?

При разводе в Казахстане долги и обязательства по кредитам делят аналогично имуществу - в соответствии с законодательством о совместно нажитом имуществе супругов.

В частности, как уточняет юрист, взятые в браке долги считаются совместными, если они были оформлены на нужды семьи. Они могут включать:

кредиты на покупку недвижимости, автомобиля или бытовой техники;

займы, использованные для обеспечения общих интересов семьи (например на ремонт жилья, лечение, обучение);

совместные долги, возникшие в период брака, делятся между супругами пропорционально долям в имуществе или в равных частях, если иное не предусмотрено соглашением.

Вместе с тем супруги могут заключить добровольное соглашение о том, как будут выплачиваться долги. Это быстрее и проще, чем судебное разбирательство. Однако важно, чтобы документ был правильно оформлен.

Как долго длится процесс?

В РАГСе - минимум 1 месяц с момента подачи заявления. В суде - от 2 месяцев и дольше, в зависимости от сложности дела.

Эмоциональная готовность

Развод - это не только юридический процесс, но и серьезное эмоциональное испытание.

Психологи советуют заранее подготовиться к диалогу со своим партнером, чтобы честно обсудить все вопросы; искать компромиссы ради детей, а также заручиться поддержкой близких и профессионалов.

Напомним: в марте прошлого года казахстанцев взбудоражила новость о том, что Казахстан якобы занимает второе место после Мальдив с коэффициентом разводимости, равным 4.6. Позже в Бюро национальной статистики опровергли информацию, а департамент регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции и вовсе заявил, что в стране стали реже разводиться.