Можно ли лишиться прав, если попытаться догнать виновника ДТП

Представьте ситуацию, когда вам задели авто, а потом скрылись с места ДТП. Стоит ли пытаться догнать виновника и что за это будет, разбирался Tengri Auto.
Как нам пояснили в Комитете административной полиции, если вы стали участником ДТП, важно действовать по установленным правилам:
Если вы нарушите эти правила, вам грозит административная ответственность. Например:
Однако есть исключения.
Если вы уехали с места ДТП, чтобы срочно доставить пострадавшего в больницу, и вернулись обратно, вы освобождаетесь от ответственности. Это касается и других обязательств, связанных с ДТП, кроме случая, если вы не вернулись на место происшествия.
"При оставлении места ДТП в связи с необходимостью доставления пострадавшего в экстренном случае в лечебное учреждение для оказания доврачебной медицинской помощи в случае, когда это невозможно осуществить попутным транспортом, водитель в соответствии с Примечанием к статье 611 КоАП освобождается от ответственности по настоящей статье", - сообщили в Комитете.
Если в аварии никто не пострадал, вы можете покинуть место происшествия только по взаимной договоренности с другим участником.
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