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10.01.2025, 08:11

Можно ли лишиться прав, если попытаться догнать виновника ДТП

Новости Казахстана 0 375

Представьте ситуацию, когда вам задели авто, а потом скрылись с места ДТП. Стоит ли пытаться догнать виновника и что за это будет, разбирался Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как нам пояснили в Комитете административной полиции, если вы стали участником ДТП, важно действовать по установленным правилам:

  • остановите машину и не перемещайте ее с места;
  • включите "аварийку" и выставьте знак аварийной остановки;
  • сообщите о ДТП в ближайший орган внутренних дел и дождитесь приезда сотрудников полиции.

Если вы нарушите эти правила, вам грозит административная ответственность. Например:

  • за невыполнение обязанностей после ДТП (часть 1 статьи 611 КоАП) предусмотрен штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге);
  • если вы покинете место аварии, вас могут лишить водительских прав на один год (часть 2 статьи 611 КоАП).

Однако есть исключения.

Если вы уехали с места ДТП, чтобы срочно доставить пострадавшего в больницу, и вернулись обратно, вы освобождаетесь от ответственности. Это касается и других обязательств, связанных с ДТП, кроме случая, если вы не вернулись на место происшествия.

"При оставлении места ДТП в связи с необходимостью доставления пострадавшего в экстренном случае в лечебное учреждение для оказания доврачебной медицинской помощи в случае, когда это невозможно осуществить попутным транспортом, водитель в соответствии с Примечанием к статье 611 КоАП освобождается от ответственности по настоящей статье", - сообщили в Комитете.

Если в аварии никто не пострадал, вы можете покинуть место происшествия только по взаимной договоренности с другим участником.

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