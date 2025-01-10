Спецоперация МВД: “нефтяную мафию“ разоблачили в Казахстане

В Кызылорде полицейские задержали преступную группу, которая занималась хищением нефтепродуктов с предприятия города, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Кызылординской области при координации прокуратуры задержана группа лиц, которая занималась хищением нефтепродуктов с предприятия города.
Как сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, в криминальную схему были вовлечены сами работники и охранники промышленного объекта.
"Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято свыше 25 тонн похищенных нефтепродуктов. Предварительный ущерб, нанесенный предприятию от действий подозреваемых лиц, составил более 200 миллионов тенге. В полицию доставлено 12 фигурантов, 9 из которых водворены в ИВС. Следственным управлением департамента полиции области проводится расследование по фактам хищения и транспортировки нефтепродуктов без соответствующих документов", - сообщил Куандык Алпыс.
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