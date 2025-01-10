Спецоперация МВД: “нефтяную мафию“ разоблачили в Казахстане

В Кызылорде полицейские задержали преступную группу, которая занималась хищением нефтепродуктов с предприятия города, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz .

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Сообщается, что управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Кызылординской области при координации прокуратуры задержана группа лиц, которая занималась хищением нефтепродуктов с предприятия города.

Как сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, в криминальную схему были вовлечены сами работники и охранники промышленного объекта.