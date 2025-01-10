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10.01.2025, 09:26

Япония ввела санкции против казахстанской компании

Новости Казахстана 0 469

Япония одобрила введение дополнительных санкций против России в связи с войной в Украине. Японские ограничения затронули и одну казахстанскую организацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Nikkei.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Об этом стало на заседании кабинета министров Японии. В список товаров, экспорт которых запрещен, добавлены 335 позиций, включая детали для двигателей кранов и другого специального оборудования, а также малые мотоциклы, что может усилить промышленный потенциал России.

Также под запрет попали химические вещества, такие как капсаицин, которые могут быть использованы для разработки химического оружия.

Запрет на экспорт этих товаров вступит в силу 23 января.

В правительственном решении также предусмотрено введение запрета на экспорт в 31 организацию из шести стран, подозреваемых в содействии России в обходе санкций. Эти группы находятся в Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Китае, Кыргызстане, Таиланде и Турции.

В отчете не указаны наименования организаций, в отношении которых были введены санкции. В связи с этим мы направили запрос в пресс-службу Министерства промышленности и строительства Казахстана для получения дополнительной информации.

Кроме того, в список замораживаемых активов добавлены 11 физических лиц, 29 организаций и 3 банка из России. Также заморозка активов коснется одного нероссийского физического лица и одного банка.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Есимаса Хаяши заявил на пресс-конференции, что Япония будет продолжать вносить свой вклад в международные усилия по разрешению ситуации вокруг Украины, сотрудничая с международным сообществом, включая страны группы семи крупнейших экономик (G7).

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