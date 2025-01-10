“Соблюдайте бдительность“ - АФМ обратилось к казахстанцам

Кадр из видео

АФМ обращает внимание казахстанцев на важность соблюдения бдительности и осторожности при осуществлении валютных операций, особенно в свете распространения в социальных сетях видеороликов, в которых граждане путают настоящие денежные купюры с сувенирными или поддельными деньгами.

"Эти ролики показывают, как люди, не обращая должного внимания, не могут отличить реальные банкноты от фальшивых или сувенирных, что создает потенциальную угрозу для финансовой безопасности и может привести к нежелательным последствиям, включая участие в незаконных операциях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято около 2 тысяч фальшивых банкнот, что представляет собой серьезную угрозу финансовой стабильности. Общая сумма изъятых фальшивых денег составляет свыше 80 миллионов тенге. Осуждено 8 человек, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных купюр. Они приговорены к реальным срокам лишения свободы от 5 до 6 лет.