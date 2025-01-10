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10.01.2025, 10:29

Электричество в Казахстане подорожает

Новости Казахстана 0 1 032

В Казахстане планируют повысить предельные тарифы на электричество для энергопроизводящих организаций, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Согласно проекту приказа профильного ведомства, потолок будет увеличен более чем для половины производителей. При этом рост ожидается от 4,5% (40 группа "Кызылордатеплоэлектроцентр") до 5,2 раза (22 группа ГКП "Кентау Сервис"). Также появятся тарифы для трех групп, которые ранее отсутствовали (38, 61 и 62 группы).

Обоснованием для увеличения послужило то, что растут базовые затраты на производство электричества, в том числе на газ и его транспортировку.

Среди других факторов – повышение зарплат производственного персонала. В 2024 году средний показатель составил 425 тыс. тенге (+18%), в 2025 году планируется увеличение на 15-20%, до 490 тыс. тенге.

"Энергетический сектор сталкивается с дефицитом квалифицированного персонала. На предприятиях наблюдается нехватка 4,5 тыс. специалистов при штатной численности порядка 57 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2024 года фактическая численность работников составляла 52,5 тыс. человек. Увеличение заработной платы направлено на привлечение и удержание профессионалов в отрасли", – добавили в министерстве энергетики.

Согласно предварительным расчетам ведомства, влияние корректировки тарифов на стоимость электроэнергии для Единого закупщика составит около 2 тенге за кВт/ч.

"На данный момент заявки энергопроизводящих организаций находятся на стадии рассмотрения. Все предложения тщательно анализируются, чтобы обеспечить баланс между интересами потребителей и необходимостью устойчивого развития отрасли", – заверили в министерстве.

Документ находится на обсуждении до 22 января 2025 года. Сам приказ планируется ввести в действие с 1 февраля 2025 года.

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