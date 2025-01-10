18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.81
542.72
5.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.01.2025, 10:37

Народный писатель Казахстана скончался в США

Новости Казахстана 0 751

На 85-м году жизни ушел из жизни Народный писатель Казахстана Мухтар Магауин. О его смерти сообщил сын, Едиге Магауин, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: magauin.com
Фото: magauin.com

«Мой отец перешел из этого мира в вечность 9 января 2025 года в 19:55 по местному времени (10 января в 5:55 по времени Казахстана) в своем доме в штате Мэриленд, США, в окружении своей семьи», — сообщил Едиге Магауин.

Мухтар Магауин был выдающимся писателем, литературоведом, историком и исследователем, чье творчество стало знаковым для развития казахской культуры.

Родившись в Восточно-Казахстанской области, он окончил филологический факультет Казахского государственного университета. Магауин посвятил свою жизнь изучению и популяризации казахской литературы, особенно средневековой жырауской поэзии, чем внес неоценимый вклад в сохранение национального культурного наследия.

Среди его произведений особое место занимает роман-дилогия «Внешние воды», где автор глубоко исследует вопросы исторической памяти, национальной идентичности и духовного поиска. Это эпическое произведение охватывает ключевые моменты казахской истории и позволяет осмыслить современность через призму прошлого.

Мухтар Магауин оставил после себя множество литературных трудов: романы, повести, историко-литературные исследования. Его творчество принесло ему любовь читателей, признание критиков и высокие награды, включая звания Народного писателя Казахстана и Государственную премию Республики Казахстан.

Магауин был не просто писателем — он стал голосом казахского народа, отстаивающим его ценности и культурные достижения на мировой арене.

2 февраля 2025 года выдающемуся автору должно было исполниться 85 лет. Его уход стал огромной утратой для казахской литературы и всего народа.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...