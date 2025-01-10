Народный писатель Казахстана скончался в США

«Мой отец перешел из этого мира в вечность 9 января 2025 года в 19:55 по местному времени (10 января в 5:55 по времени Казахстана) в своем доме в штате Мэриленд, США, в окружении своей семьи», — сообщил Едиге Магауин.

Мухтар Магауин был выдающимся писателем, литературоведом, историком и исследователем, чье творчество стало знаковым для развития казахской культуры.

Родившись в Восточно-Казахстанской области, он окончил филологический факультет Казахского государственного университета. Магауин посвятил свою жизнь изучению и популяризации казахской литературы, особенно средневековой жырауской поэзии, чем внес неоценимый вклад в сохранение национального культурного наследия.

Среди его произведений особое место занимает роман-дилогия «Внешние воды», где автор глубоко исследует вопросы исторической памяти, национальной идентичности и духовного поиска. Это эпическое произведение охватывает ключевые моменты казахской истории и позволяет осмыслить современность через призму прошлого.

Мухтар Магауин оставил после себя множество литературных трудов: романы, повести, историко-литературные исследования. Его творчество принесло ему любовь читателей, признание критиков и высокие награды, включая звания Народного писателя Казахстана и Государственную премию Республики Казахстан.

Магауин был не просто писателем — он стал голосом казахского народа, отстаивающим его ценности и культурные достижения на мировой арене.

2 февраля 2025 года выдающемуся автору должно было исполниться 85 лет. Его уход стал огромной утратой для казахской литературы и всего народа.