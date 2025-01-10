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10.01.2025, 10:57

Накопительная пенсия-2025: некоторым казахстанцам сообщили хорошую новость

Новости Казахстана 0 1 156

В Казахстане в 2025 году продолжится рост накопительной пенсии, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Об этом сегодня, 10 января, заявили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

"С 1 января... благодаря росту пенсионных накоплений, ежегодному повышению социальных параметров и индексации выплат продолжится увеличение размеров пенсионных выплат из ЕНПФ тем, кто только начинает или продолжает получать свою накопительную пенсию", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В фонде подчеркнули, что накопительная пенсия каждого вкладчика зависит от суммы его пенсионных накоплений, сформированных за счет пенсионных взносов и накопленного инвестиционного дохода. При достижении пенсионного возраста или иных условий, предусмотренных Социальным кодексом РК, вкладчик начинает получать регулярные выплаты из ЕНПФ.

"Выплаты из ЕНПФ осуществляются согласно методике осуществления расчета размера пенсионных выплат, утвержденной постановлением правительства РК от 30 июня 2023 года. В соответствии с ней, ежемесячная выплата гражданам, выходящим на пенсию, рассчитываются следующим образом: в первый год получения выплат сумма пенсионных накоплений умножается на ставку выплат пенсионных накоплений 6,5% и делится на 12. В последующие годы ежемесячная выплата увеличивается на ставку индексации пенсионных выплат в размере 5%. При этом ежемесячная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума (ПМ), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2025 году ПМ – 46 228 тенге). Максимальный размер выплат из ЕНПФ не ограничен и зависит от суммы пенсионных накоплений получателя", – напомнили в пресс-службе ЕНПФ.

Для следующих категорий граждан: лица с инвалидностью 1 или 2 групп, установленной бессрочно, а также лица, достигшие пенсионного возраста, за которых уплачены обязательные профессиональные пенсионные взносы в совокупности не менее шестидесяти месяцев, методикой предусмотрены поправочные коэффициенты, повышающие рассчитываемый размер ежемесячной пенсионной выплаты. Для лиц, удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

"Пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете. Поскольку индивидуальные пенсионные накопления являются собственностью вкладчика, они также наследуются в общем порядке, предусмотренном гражданским законодательством", – заключили в пресс-службе фонда.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Хватит уже издеваться над народом, поднимите пенсии как минимум от 500 тыс тенге и выше, чтобы народ на пенсию шёл с удовольствием и действительно на отдых. А то в правительстве всё через одно место, пенсию поднимут и тут же цены на продукты поднимаются.
10.01.2025, 07:20
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