Распродажа утерянных чемоданов за 1099 тенге: аэропорт Алматы обратился с важной информацией

Касательно распространяемой в соцсетях информации по распродаже утерянных чемоданов Международный аэропорт Алматы заявляет, что данная информация не является достоверной.

"Аэропорт Алматы не проводит никаких акций и аукционов подобного рода. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников!"Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Отметим, что с подобным в октябре 2024 года сталкивался и аэропорт Астаны. Тогда мошенники от имени столичной воздушной гавани разместили объявление о распродаже якобы для освобождения склада от утерянного багажа. А чтобы купить этот багаж, нужно было пройти по ссылке и заплатить 1060 тенге.