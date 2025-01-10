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10.01.2025, 12:27

Казахстанца выдворили в Россию и лишили гражданства

Новости Казахстана 0 849

Жителя Абайской области выдворили из Казахстана за нарушение закона о двойном гражданстве, сообщает Zakon.kz.

Фото: ДП Абайской области
Фото: ДП Абайской области

Как пояснили 10 января 2025 года в пресс-службе ДП региона, в соответствии с законодательством Казахстана, граждане, приобретающие гражданство другого государства, обязаны в течение 30 календарных дней сдать казахстанские документы и официально зарегистрировать утрату гражданства.

"Однако некоторые жители, ставшие гражданами других стран, продолжают использовать казахстанские паспорта для въезда и пребывания на территории Казахстана, не сообщая о смене гражданства, чтобы продолжать пользоваться социальными и пенсионными льготами", – отметили в полиции.

Так, сотрудники миграционной службы установили, что 23-летний житель Бескарагайского района, который в ноябре 2024 года стал гражданином Российской Федерации, не сообщил об этом и не оформил утрату казахстанского гражданства.

"По решению суда нарушитель привлечен к административной ответственности, и был выдворен за пределы Республики Казахстан. Его паспорт гражданина Казахстана был изъят, а гражданство официально утрачено", – рассказал исполняющего обязанности начальника УМС ДП Абайской области Бауыржан Имангажанов.

В 2024 году Zakon.kz писал о нескольких подобных случаях. В одном – в Костанайской области на границе выявили молодую женщину с двойным гражданством, теперь ей запрещен въезд на территорию страны в течение пяти лет. В декабре 2024-го задержали троих пассажиров, прибывших рейсом Москва – Караганда, они не сообщили в установленный срок о получении иностранного гражданства. В ноябре 2024-го в аэропорту Алматы выявили гражданку США, которая тоже не сообщила в соответствующие органы о смене паспорта. Женщину выдворили за пределы РК с установлением запрета на въезд на пять лет.

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