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10.01.2025, 13:29

В какую валюту вложить тенге в 2025 году – советы экспертов

Новости Казахстана 0 646

Покупка иностранной валюты с целью инвестирования имеет ряд преимуществ и недостатков. Главный плюс СКВ состоит в том, что она обладает быстрой и высокой ликвидностью и вложения в нее не требуют никаких специальных знаний, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Из минусов вложения в иностранную валюту следует отметить инфляцию самой валюты – например, покупательская способность доллара уменьшается в среднем на 3% в год, рассказывает финансист Арсен Темирбаев.

Тем не менее инвестировать в иностранные валюты выгодно, особенно, если вы распределите свой вклад между тремя-четырьмя валютами.

Для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно посмотреть на поведение валют крупных стран в 2024 году и попытаться дать прогноз на 2025 год.

Доллар

Индекс доллара продолжает рост. За год его значение по отношению к корзине из шести валют (евро, фунт, йена, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) выросло с отметки 102,5 до уровня 109,195.

"Это впечатляющий рост. Если бы вы купили год назад 10 000 долларов, а сегодня их продали, то ваша выручка составила бы 700 000 тенге, или 1 338 долларов по нынешнему курсу".Арсен Темирбаев

В 2025 году доллар наверняка будет так же укрепляться, по крайней мере, в первые шесть месяцев. Дальше возможен спад, поскольку рост торговых пошлин на импорт, инициируемый Трампом, способен раскрутить инфляционные процессы в США и в мире.

Евро

В конце 2024 года евро из-за ухудшения экономической ситуации в Еврозоне начало падение по отношению к валютам стран-партнеров ЕС. Индекс евро (средний показатель изменения курсов пяти мировых валют (доллара США, британского фунта, японской йены, швейцарского франка и шведской кроны по отношению к евро) стремительно теряет позиции с отметки 131,5 в сентябре 2024 года до 125,67 в начале января 2025 года. Пара евро/доллар опустилась до отметки 1,04, что стало минимумом за два года. Многие эксперты прогнозируют, что к весне 2025 года курс доллара и евро может достигнуть паритета.

"Евро сейчас выгодно покупать тем, кто собирается в Европу. Как инструмент для инвестиций эта валюта пока не подходит".Арсен Темирбаев

Фунт стерлингов

В начале 2025 года пополз вниз и курс британской валюты. Фунт стерлингов подешевел по отношению к доллару на 0,7%, опустившись до 1,22 доллара за 1 фунт. Это самый низкий уровень за полтора года. По мнению Bloomberg, такое движение фунта отражает обеспокоенность инвесторов по поводу фискальных и инфляционных прогнозов для Великобритании.

"Уверен, что фунт выправится к середине 2025 года. Но рост его будет невелик и ожидать большой доход от покупки фунта не стоит".Арсен Темирбаев

Швейцарский франк

Эта валюта хороша на "коротких дистанциях, но не сегодня, полагает финансист.

"Дело в том, что в 2025 году ожидаются выборы в Германии – главной стране Еврозоны. А франк в 2024 году очень сильно коррелировал с евро, и волатильность евро заметно влияла на стоимость франка. Именно поэтому индекс швейцарского франка ниже, чем был год назад. С этой валютой надо подождать".Арсен Темирбаев

Как видите, инвестирование в различные валюты – интересная и прибыльная форма получения дохода. Но она требует умения мониторить и анализировать валютный рынок. Поэтому важно всегда помнить о рисках и быть готовым к возможным потерям, резюмирует финансист.

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