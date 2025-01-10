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10.01.2025, 13:51

Анализ крови довел казахстанца до суда

Новости Казахстана 0 620

В Павлодарской области у ребенка взяли кровь на анализ, но не смогли его выполнить из-за недостатка биоматериала. Отец малыша подал иск к лаборатории, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Иллюстративное фото: BlindTurtle / Getty Images
Иллюстративное фото: BlindTurtle / Getty Images

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, отец малолетнего ребенка обратился в одну из медицинских лабораторий города для проведения лабораторного исследования, для чего был сделан забор крови ребенка. Услуга по проведению анализа была оплачена через кассу ТОО.

Однако по истечении 10 дней результат анализа не был получен, для чего павлодарец обратился в ТОО. Там ему предоставили ответ о том, что лабораторное исследование крови ребенка не было произведено, поскольку биологического материала было недостаточно, при этом отказали в возврате оплаченной услуги. ТОО предложено провести повторный забор крови и оплатить проведение анализа.

Мужчина обратился в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Павлодарской области и департамент торговли и защиты прав потребителей с заявлениями о проведении внеплановой проверки ТОО ввиду нарушения его прав, которыми в проведении проверок было отказано по формальным основаниям.

В ходе примирительной процедуры, проведенной судом, департаментом защиты прав потребителей были приняты меры и возврат денег, затраченных на проведение анализа, был осуществлен истцу.

"В рамках заключенного медиативного соглашения департамент медицинского и фармацевтического контроля обязался провести внеплановую проверку по обращению истца. По результатам проверки нарушения в лаборатории были установлены, и в адрес ТОО вынесли предписание об устранении нарушений", - уточнили в суде.

Судебный акт уже вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что жительница ЗКО заплатит крупный штраф за скандал в поликлинике. Суд посчитал, что женщина препятствовала работе медицинского персонала, но она вину не признала и не согласилась с протоколом об административном правонарушении.

А жительница Кызылорды, имеющая ребенка-инвалида, через суд добилась компенсации морального вреда от городской поликлиники на сумму 1 млн тенге. Суд установил, что из-за неисполнения медучреждением своих обязанностей и неполучения надлежащей медпомощи ребенку его матери стало хуже, она испытала обиду, моральные и физические страдания.

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