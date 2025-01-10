В Казахстане меняют систему выдачи лекарств

В Казахстане вводят систему выдачи бесплатных лекарств через QR-код в приложении eGov Mobile. Нововведение стало реакцией на выявленные нарушения в сфере здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

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По данным ведомства, дистрибьютор "СК-Фармация" несвоевременно поставлял медикаменты в поликлиники региона, что приводило к дефициту бесплатных лекарств. В результате пациенты были вынуждены покупать их за собственные деньги. Чтобы скрыть проблему, в медицинских учреждениях оформляли фиктивные рецепты, где указывалось, что лекарства выданы.

Из-за этого во всех поликлиниках области Абай внедрили систему выдачи бесплатных лекарств пациентам через QR-код в разделе "Социальный кошелек" приложения eGov Mobile.

"На данный момент это является альтернативным способом получения лекарств, но уже демонстрирует положительные результаты. Внедрение современных цифровых решений значительно сокращает риски выписки фиктивных рецептов, хищения лекарств, экономит бюджетные средства.", – добавили в Антикоре.

По данным Антикора, проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код масштабировали по всей республике.