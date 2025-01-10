Казахстанские банки предупреждают: с 13 января заработает новый стандарт

С 13 января 2025 года платежная система Казахстана начнет использовать международный стандарт ISO 20022 для обмена данными между финансовыми организациями. Этот переход осуществят все коммерческие банки страны, передает Tengrinews.kz.
Банки заверяют клиентов, что операции продолжат проводиться в привычном режиме, и причин для беспокойства нет. Как сообщает Halyk Bank, все клиентские операции, включая снятие наличных, оплату картой и операции по кредитам, останутся доступными. Средства на счетах сохраняются в безопасности, и снимать наличные деньги заранее не требуется.
В ForteBank сообщили, что в связи с переходом платежной системы на стандарт ISO 13 января 2025 года будут проводиться технические работы. Клиентам банка рекомендуют обновить приложения банка до 18:00 10 января.
С 10 января 17:50 до 11 января 09:00 временно будет недоступна оплата штрафов и налогов. Также с 8 по 10 января не будут приниматься переводы с будущей датой в тенге. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц переводы в тенге между банками будут недоступны 10 января с 20:00 до 21:30. При этом другие операции, такие как снятие наличных и переводы, будут работать в обычном режиме.
Банк ЦентрКредит сообщил, что 12 января 2025 года с 02:30 до 06:05 будут проводиться плановые технические работы. В это время будут недоступны мобильные приложения bcc.kz и bcc business, а также банкоматы и платежные терминалы. В банке извинились за неудобства и порекомендовали клиентам заранее запланировать операции.
С 13 января 2025 года Евразийский банк также переходит на международный стандарт платежей ISO 20022. Юридическим лицам нужно будет соблюдать новые требования при оформлении платежей. По официальным данным, с 9 января банк не принимает платежи с валютированием после 10 января, а с 10 января после закрытия операционного дня - платежи в формате МТ.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана совместно с банками второго уровня ведет работу по внедрению международного формата платежных сообщений ISO 20022 в платежные системы страны.
"Расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи останутся без изменений. При этом в связи с необходимостью настройки своих информационных систем банки будут проводить технические работы. Для их реализации возможны кратковременные изменения в графике приема платежей, связанных с межбанковским обслуживанием. Финансовые учреждения в данное время заранее уведомляют своих клиентов о времени проведения банками технических работ в рамках перехода к новому стандарту", – сообщили ранее в Нацбанке.
ISO 20022 представляет собой международный стандарт для обмена данными между банками и финансовыми учреждениями. Он определяет унифицированные правила и форматы сообщений, используемых при проведении транзакций.
Переход на ISO 20022, по заявлению Нацбанка, повысит безопасность, прозрачность и эффективность финансовых операций, поддерживая уже высокие стандарты качества и скорости обработки платежей.
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