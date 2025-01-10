Казахстанские банки предупреждают: с 13 января заработает новый стандарт

С 13 января 2025 года платежная система Казахстана начнет использовать международный стандарт ISO 20022 для обмена данными между финансовыми организациями. Этот переход осуществят все коммерческие банки страны, передает Tengrinews.kz .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Банки заверяют клиентов, что операции продолжат проводиться в привычном режиме, и причин для беспокойства нет. Как сообщает Halyk Bank, все клиентские операции, включая снятие наличных, оплату картой и операции по кредитам, останутся доступными. Средства на счетах сохраняются в безопасности, и снимать наличные деньги заранее не требуется.

В ForteBank сообщили, что в связи с переходом платежной системы на стандарт ISO 13 января 2025 года будут проводиться технические работы. Клиентам банка рекомендуют обновить приложения банка до 18:00 10 января.

С 10 января 17:50 до 11 января 09:00 временно будет недоступна оплата штрафов и налогов. Также с 8 по 10 января не будут приниматься переводы с будущей датой в тенге. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц переводы в тенге между банками будут недоступны 10 января с 20:00 до 21:30. При этом другие операции, такие как снятие наличных и переводы, будут работать в обычном режиме.

Банк ЦентрКредит сообщил, что 12 января 2025 года с 02:30 до 06:05 будут проводиться плановые технические работы. В это время будут недоступны мобильные приложения bcc.kz и bcc business, а также банкоматы и платежные терминалы. В банке извинились за неудобства и порекомендовали клиентам заранее запланировать операции.

С 13 января 2025 года Евразийский банк также переходит на международный стандарт платежей ISO 20022. Юридическим лицам нужно будет соблюдать новые требования при оформлении платежей. По официальным данным, с 9 января банк не принимает платежи с валютированием после 10 января, а с 10 января после закрытия операционного дня - платежи в формате МТ.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана совместно с банками второго уровня ведет работу по внедрению международного формата платежных сообщений ISO 20022 в платежные системы страны.

"Расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи останутся без изменений. При этом в связи с необходимостью настройки своих информационных систем банки будут проводить технические работы. Для их реализации возможны кратковременные изменения в графике приема платежей, связанных с межбанковским обслуживанием. Финансовые учреждения в данное время заранее уведомляют своих клиентов о времени проведения банками технических работ в рамках перехода к новому стандарту", – сообщили ранее в Нацбанке.

ISO 20022 представляет собой международный стандарт для обмена данными между банками и финансовыми учреждениями. Он определяет унифицированные правила и форматы сообщений, используемых при проведении транзакций.

Переход на ISO 20022, по заявлению Нацбанка, повысит безопасность, прозрачность и эффективность финансовых операций, поддерживая уже высокие стандарты качества и скорости обработки платежей.