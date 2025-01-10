Казахстанская нефть продолжает дешеветь, а цены на бензин и дизель растут

В декабре 2024 года цена за тонну сырой нефти по стране составляла 98,9 тыс. тенге. Это на 7,6% ниже, чем в конце 2023 года, сообщает Бюро нацстатистики.

Больше всего подешевело сырье, которое добывают в Атырауской области – на 10,9%, до 96,9 тыс. тенге.

В Кызылординской области нефть стоила 107,2 тыс. тенге за тонну (-3%).

А вот в двух регионах черное золото, напротив, стало дороже: в Актюбинской области – на 12,9% (115,2 тыс. тенге), а Мангистауской – на 1,7% (102,5 тыс. тонн).

Между тем тонну бензина производители в прошлом месяце оценивали в среднем в 165,7 тыс. тенге, что незначительно больше, чем в декабре 2023 года – на 0,07%.

На летнее дизельное топливо цена выросла на 3,5%, до 226,1 тыс. тенге за тонну. Зимнее стало дешевле на 0,2% (225,2 тыс. тенге).

Почти по всем другим нефтепродуктам заметно повышение цен. Дорожный битум стоил в декабре 210,2 тыс. тенге за тонну (+0,5%), печное бытовое топливо – 218,4 тыс. тенге (+5,1%), а сжиженные пропан и бутан – 61,6 тыс. тенге (+24%).

Топочный мазут стал дешевле почти на 10% (106,5 тыс. тенге за тонну).