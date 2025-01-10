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10.01.2025, 17:50

Новая накопительная система для детей “Келешек“: Токаев подписал закон

Новости Казахстана 0 546

Токаев подписал закон, касающийся новой накопительной системы для детей "Келешек", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела".

Первый блок поправок разработан с целью внедрения Единой добровольной накопительной системы "Келешек", предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход, с охватом детей с пяти лет.

"Единовременный стартовый образовательный капитал будет начисляться детям, которым исполнится 5 лет в 2025 году и в последующие годы в размерах, которые будут предусмотрены правилами начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала, утверждаемыми Министерством науки и высшего образования.

В совокупности с действующей системой Государственной образовательной накопительной системы, где предусмотрена ежегодная государственная премия в 5 процентов, а для детей из социально уязвимых категорий населения – в размере 7 процентов, система "Келешек" позволит накопить средства, которые можно будет направить на получение технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, а также на улучшение жилищных условий", - говорится в сообщении Акорды.

Второй блок поправок предусматривает пакет мер поддержки креативной индустрии, включающий в том числе формирование центров креативной индустрии в каждом областном центре и крупном городе, помощь участникам по вопросам коммерциализации их продуктов.

Кроме того, начнет функционировать специальное юридическое лицо, оказывающее содействие развитию креативной индустрии ("Фонд поддержки креативных индустрий"). Фонд будет осуществлять поиск и продвижение талантов, содействие в коммерциализации креативных проектов и услуг, а также их продвижение на мировых рынках.

Наряду с этим, уполномоченный орган (Министерство культуры и информации) наделен полномочием по разработке и утверждению правил оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии, а местные исполнительные органы области, города республиканского значения и столицы будут осуществлять реализацию государственной политики в области креативных индустрий.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним: в 2023 году Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, поручил внедрить единую добровольную накопительную систему "Келешек". Тогда Глава государства говорил о том, что эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход.

Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Национальный фонд – детям", позволят казахстанским детям получить качественное образование.

"Принимаемые государством меры в образовательной сфере фрагментарны и слабо взаимосвязаны друг с другом. Поэтому поручаю внедрить единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет", - сказал Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана в 2023 году.

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