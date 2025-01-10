Новая накопительная система для детей “Келешек“: Токаев подписал закон

Токаев подписал закон, касающийся новой накопительной системы для детей "Келешек", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

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Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела".

Первый блок поправок разработан с целью внедрения Единой добровольной накопительной системы "Келешек", предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход, с охватом детей с пяти лет.

"Единовременный стартовый образовательный капитал будет начисляться детям, которым исполнится 5 лет в 2025 году и в последующие годы в размерах, которые будут предусмотрены правилами начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала, утверждаемыми Министерством науки и высшего образования. В совокупности с действующей системой Государственной образовательной накопительной системы, где предусмотрена ежегодная государственная премия в 5 процентов, а для детей из социально уязвимых категорий населения – в размере 7 процентов, система "Келешек" позволит накопить средства, которые можно будет направить на получение технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, а также на улучшение жилищных условий", - говорится в сообщении Акорды.

Второй блок поправок предусматривает пакет мер поддержки креативной индустрии, включающий в том числе формирование центров креативной индустрии в каждом областном центре и крупном городе, помощь участникам по вопросам коммерциализации их продуктов.

Кроме того, начнет функционировать специальное юридическое лицо, оказывающее содействие развитию креативной индустрии ("Фонд поддержки креативных индустрий"). Фонд будет осуществлять поиск и продвижение талантов, содействие в коммерциализации креативных проектов и услуг, а также их продвижение на мировых рынках.

Наряду с этим, уполномоченный орган (Министерство культуры и информации) наделен полномочием по разработке и утверждению правил оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии, а местные исполнительные органы области, города республиканского значения и столицы будут осуществлять реализацию государственной политики в области креативных индустрий.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним: в 2023 году Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, поручил внедрить единую добровольную накопительную систему "Келешек". Тогда Глава государства говорил о том, что эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход.

Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Национальный фонд – детям", позволят казахстанским детям получить качественное образование.