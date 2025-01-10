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10.01.2025, 18:42

Казахстанцы могут вернуть часть уплаченных налогов

Новости Казахстана 0 681

В Казахстане с 1 января 2025 года начали действовать новые налоговые нормы для многодетных семей, по расходам на обучение и ипотечным кредитам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент госдоходов Алматы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Многодетные семьи

Теперь многодетные семьи могут получить налоговый вычет, который применяется на обоих родителей, в размере не более 282 МРП, определенных за календарный год, в одном из следующих порядков:

  • 23 МРП (90 436 тенге) за каждый месяц для одного из родителей;
  • 12 МРП (47 184 тенге) ежемесячно для каждого родителя.

Для получения вычета необходимо, чтобы на 1 января у семьи было четверо и более несовершеннолетних детей, что подтверждается копиями свидетельств о рождении. Это позволит сэкономить около 90 тысяч тенге в месяц от налогообложения и снизить подоходный налог на 9 тысяч тенге ежемесячно.

Оплата обучения

Налоговый вычет распространяется на следующие расходы по обучению:

  • дошкольное воспитание и обучение;
  • техническое и профессиональное образование;
  • послесреднее и высшее образование.

Его могут применить сами студенты или их законные представители за оплату обучения детей младше 21 года, находящегося на иждивении. Максимальный размер вычета - до 118 МРП за календарный год. Для оформления необходимо предоставить договор на оказание образовательных услуг и документы, подтверждающие оплату.

Вознаграждения за ипотеку

До конца 2024 года вычеты по вознаграждениям предоставлялись только для ипотечных жилищных займов, оформленных в Отбасы банке. С 2025 года такая возможность доступна для займов, выданных любым банком.

Для получения налогового вычета необходимо подать заявление в бухгалтерию или кадровую службу и предоставить следующие подтверждающие документы:

  • договор ипотечного жилищного займа;
  • график погашения ипотечного жилищного займа;
  • документ, подтверждающий факт оплаты.

Ранее мы сообщали, кто должен будет сдавать входящую декларацию (по форме 250) в 2025 году.

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