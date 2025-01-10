Казахстанцы могут вернуть часть уплаченных налогов

В Казахстане с 1 января 2025 года начали действовать новые налоговые нормы для многодетных семей, по расходам на обучение и ипотечным кредитам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент госдоходов Алматы.

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Многодетные семьи

Теперь многодетные семьи могут получить налоговый вычет, который применяется на обоих родителей, в размере не более 282 МРП, определенных за календарный год, в одном из следующих порядков:

23 МРП (90 436 тенге) за каждый месяц для одного из родителей;

12 МРП (47 184 тенге) ежемесячно для каждого родителя.

Для получения вычета необходимо, чтобы на 1 января у семьи было четверо и более несовершеннолетних детей, что подтверждается копиями свидетельств о рождении. Это позволит сэкономить около 90 тысяч тенге в месяц от налогообложения и снизить подоходный налог на 9 тысяч тенге ежемесячно.

Оплата обучения

Налоговый вычет распространяется на следующие расходы по обучению:

дошкольное воспитание и обучение;

техническое и профессиональное образование;

послесреднее и высшее образование.

Его могут применить сами студенты или их законные представители за оплату обучения детей младше 21 года, находящегося на иждивении. Максимальный размер вычета - до 118 МРП за календарный год. Для оформления необходимо предоставить договор на оказание образовательных услуг и документы, подтверждающие оплату.

Вознаграждения за ипотеку

До конца 2024 года вычеты по вознаграждениям предоставлялись только для ипотечных жилищных займов, оформленных в Отбасы банке. С 2025 года такая возможность доступна для займов, выданных любым банком.

Для получения налогового вычета необходимо подать заявление в бухгалтерию или кадровую службу и предоставить следующие подтверждающие документы:

договор ипотечного жилищного займа;

график погашения ипотечного жилищного займа;

документ, подтверждающий факт оплаты.

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